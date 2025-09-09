ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ফরহাদের, আবিদুলের অস্বীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন শিবির মনোনীত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদ। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের ভোটকেন্দ্রে এসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ফরহাদ। তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচার–প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকলেও ছাত্রদলের কর্মীরা সেখানে লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে ভোটারদের ভোগান্তি হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি জানলেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি।
ফরহাদ বলেন, ‘আমরা যদি দেখাতে পারি যে অন্যায় প্রতিরোধ করে, স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশও সেই গণতান্ত্রিক চর্চার পথে এগোবে। প্রশাসন বা কোনো পক্ষ যদি অপচেষ্টা চালায়, শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা ব্যর্থ হবে।’
এদিকে নিয়ম ভেঙে ভোটকেন্দ্রে ঢোকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছাত্রদল প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি।’ টিএসসি ভোটকেন্দ্রের সামনে সাংবাদিকদের আবিদুল ইসলাম এ কথা বলেন।
অন্যদিকে, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী সংসদের জিএস পদপ্রার্থী মো. খায়রুল আহসান মারজান অভিযোগ করেছেন, তাঁদের বৈধ এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আজ সকালে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘ইউল্যাব কেন্দ্রে ছাত্রদলের পাঁচজন এজেন্টকে আগে ঢুকতে দেওয়া হলেও তাঁর প্যানেলের বৈধ কার্ডধারী এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।’
মারজান বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন থেকে অনুমোদিত তালিকা দিয়েও আমাদের এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।১৩ মিনিট আগে
ডাকসু নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।৩১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রবেশপথে কৃত্রিম জটলার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভোটাররা।১ ঘণ্টা আগে