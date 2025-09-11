Ajker Patrika
চার কেন্দ্রে ভোটারের আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ

১১: ৫১

আঙুলে কালি না দেওয়ার অভিযোগ বাগছাসের জিএস প্রার্থীর

ভোটারদের আঙুলে কালি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম।

তিনি অভিযোগ করেন বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, রফিক জব্বার হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোটারদের আঙুলে কালি দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছেন ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু ভোট শুরু হওয়ার আগেই এ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা করা হয়নি।’

১১: ৫০

‘বাড়তি’ ব্যালট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিবিরের জিএস প্রার্থী

ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকের সঙ্গে মতবিনিময় সময় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন শিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-এর জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করেন বলে, ভোটারসংখ্যার চেয়ে বেশি ব্যালটপেপার সরবরাহ করা হয়েছে।

মাজহারুল ইসলাম আরও বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছিলাম বাড়তি ব্যালট সরানো হোক। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি হলেই অতিরিক্ত ব্যালট রাখা হয়েছে। এর কোনো স্বচ্ছ ব্যাখ্যা কমিশনের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি।

১১: ৪৯

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফলতি এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি মো. শেখ সাদী হাসান।

মো. শেখ সাদী হাসান বলেন, নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ এবং তার সংগঠন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে পনুর্বাসিত করে এমন একটি প্রার্থী, তাদের বিষয়ে প্রশাসন খুবই উদাসীন এবং তাদের বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা গতকাল থেকে প্রশাসনকে লিখিত আকারে এবং মৌখিকভাবে কয়েক দফায় জানিয়েছি যে আসলে আমরা চাই যে আমাদের ভোটটা ম্যানুয়ালি গণনা করা হোক।

তিনি অভিযোগ করেন, আমরা দেখেছি সকালবেলা কাজী নজরুল ইসলাম হলে শিবির সভাপতি ঢুকেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করেছেন।

১১: ৪৬

জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে ম্যানুয়ালি

ডাকসুর মতো ওএমআর পদ্ধতিতে নয়, জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা ম্যানুয়ালিই হবে। জাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বল হয়েছে, জাহাঈীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা কার্যক্রম ম্যানুয়ালি সম্পন্ন করা হবে।

১১: ৪৪

সাড়ে ১২টায় ছাত্রদলের জরুরি সংবাদ সম্মেলন

বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে মওলানা ভাসানী হলের সামনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে।

১১: ৪৩

এক কেন্দ্রে আঙুলে কালি দেওয়া হচ্ছে না

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার সময় ভোটারের আঙুলে মার্কার দিয়ে দাগ না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এই কেন্দ্রে এসে এক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের হলে ভোট দেওয়ার সময় কোন ভোটারের আঙুলের ওপর মার্কার দিয়ে দাগ দেওয়া হচ্ছে না। শুধু স্বাক্ষর নিয়ে ব্যালট পেপার দিচ্ছে।’

এ বিষয়ে হলের পোলিং কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার মন্ডল বলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে তাঁদের কারও কাছে মার্কার সরবরাহ করা হয়নি।

ডাকসুতে হাতের আঙুলে দাগ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হলেও জাকসুতে তা রাখা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিসিটিভির মাধ্যমে ভোটের নজরদারি করা হচ্ছে।

তবে ২১ নম্বর ছাত্র হলে (সাবেক শেখ রাসেল হল) হাতে মার্কারের দাগ দিয়ে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৭৩৫ জন। বেলা ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৯২টি।

এই কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোসাব্বের হোসেন বলেন, কেন্দ্রে মার্কার ব্যবহারের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা নেই। শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্কার ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম বলেন, সব হলেই ভোটারদের ভোট দেওয়া শেষে আঙুলে কালি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে অমোচনীয় কালি দেওয়ার জন্য দুটি করে কলম দেওয়া হয়েছে। সব হলেই দেওয়ার কথা। ওই হলে কেন দেওয়া হচ্ছে না তিনি খোঁজ নিচ্ছেন বলে জানান।

১০: ০১

৩৩ বছর পর আজ জাকসু নির্বাচন, ভোটগ্রহণ শুরু

জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। তবে সকালে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম লক্ষ করা গেছে।

এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন। জাকসুর মোট ২৫টি পদের বিপরীতে ১৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া, ২১ টি হল সংসদে ১৫টি করে মোট ৩১৫টি পদের বিপরীতে প্রার্থী রয়েছেন ৪৪৩ জন।

নির্বাচন সামনে রেখে মোট আটটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এর বাইরেও অনেক প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আট প্যানেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যানেলগুলো হলো—ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আবদুর রশিদ জিতুর নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের প্যানেল ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ এবং ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’।