Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

পাঠকবন্ধু বরিশাল জেলা শাখা: সমাজকল্যাণে তারুণ্যের অঙ্গীকার

মো. সিফাত ই মঞ্জুর রোমান
পাঠকবন্ধু বরিশাল জেলা শাখার সদস্যরা। ছবি: পাঠকবন্ধু

তারুণ্যের শক্তিকে সমাজকল্যাণের কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে ‘পাঠকবন্ধু’ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি এক পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। পারস্পরিক পরিচয়ের মাধ্যমে তাঁরা একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে সম্মিলিতভাবে সমাজের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিচিতি পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নিজেদের লক্ষ্য, আগ্রহ, দক্ষতা এবং সমাজের জন্য কাজ করার ইচ্ছার কথা তুলে ধরেন। এতে নতুন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ক দৃঢ় হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সংগঠনের উদ্দেশ্য, চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় অংশ নিয়ে সদস্য আবদুর রহমান রাজিব বলেন, ‘তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম দেওয়া গেলে তারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। পাঠকবন্ধু সেই সুযোগ তৈরি করছে, যেখানে আমরা নিজেদের গড়ে তোলার পাশাপাশি সমাজের জন্য কাজ করতে পারি।’

আরেক সদস্য মো. মিলন বলেন, ‘পাঠকবন্ধু এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমরা নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বাস্তব সুযোগ পাই। এখান থেকে নেতৃত্বের যাত্রা শুরু হতে পারে, যা ভবিষ্যতে আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

অন্য অংশগ্রহণকারীরাও তাঁদের মতামত তুলে ধরে বলেন, পাঠকবন্ধু তাঁদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ও কার্যকর প্ল্যাটফর্ম। এখানে তাঁরা একদিকে নতুন কিছু শিখতে পারছেন, অন্যদিকে সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

পাঠকবন্ধু সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যরা সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নিজেদের দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ, যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বাড়াতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে পাঠকবন্ধু কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মো. সিফাত ই মঞ্জুর রোমান ও আবদুর রহমান রাজিব। আরও উপস্থিত ছিলেন মেটলাইফ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট আল-আমিন রাসেল। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অংশ নেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফ খান জয়, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের মো. মিলন, সরকারি ব্রজমোহন কলেজের মো. রাকিবুল ইসলাম, আওলাদ হোসেন মিশকাত, অমিত চন্দ্র সরকার, আবু নাইম, নাজিম শরিফ নবিন, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হৃদয় রাকিব প্রমুখ।

বিষয়:

শিক্ষার্থীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

ইংরেজি চর্চা: ইংরেজিতে কথা এগোবেন যেভাবে (পর্ব-১)

ইংরেজি চর্চা: ইংরেজিতে কথা এগোবেন যেভাবে (পর্ব-১)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহে: শিক্ষামন্ত্রী

ইবি কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচন: সভাপতি বাবুল, সম্পাদক তোজাম

ইবি কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচন: সভাপতি বাবুল, সম্পাদক তোজাম

দেশে সুযোগ না হলেও হার্ভার্ডে সফল আসিফ

দেশে সুযোগ না হলেও হার্ভার্ডে সফল আসিফ