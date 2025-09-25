নীলক্ষেতে ব্যালট পেপার ছাপানোর অভিযোগ তদন্ত করছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর নীলক্ষেতের গাউসুল আজম মার্কেটে নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ছাপানো ও ফাঁস হওয়া নকল ব্যালটের অভিযোগ নিয়ে এবার অধিকতর তদন্ত করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যালট পেপারসংক্রান্ত যে অভিযোগটি উঠেছে, তা কমিশন অতীব গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তের কাজ চলমান রয়েছে। শিগগির একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সব বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দেবে বলে জানানো হয়।
সেখানে আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। গঠনতন্ত্রের ৬৯ নম্বর ধারার আলোকে ১৫টি অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার লিখিত জবাব দেওয়া হয়েছে। অন্য অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার বিষয়েও ক্রমান্বয়ে জবাব দেওয়া হবে বলে জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এর আগে নীলক্ষেতে অনিরাপদ ও নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, প্রতিরোধ পর্ষদ, অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদসহ কয়েকজন প্রার্থী। বিভিন্ন সময় সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এই অভিযোগ তোলেন। এটি সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা।
