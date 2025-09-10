Ajker Patrika
এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে ফরহাদ ২৩৭, হা-মিম ১২৪, আরাফাত ৬৬, মেঘমল্লার ৪১, আবু বাকের ১৮ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন ২৪০, মায়েদ ৯৪, তাহমিদ ৫২ ভোট পেয়েছেন।

বিষয়:

ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
