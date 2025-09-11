রুমমেটকে জখম করা ডাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ জালালকে জামিন দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান তাঁকে জামিন দেন।
গত ২৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে রুমমেট রবিউল হককে কাঠের চেয়ার ও টিউবলাইট দিয়ে আঘাত করেন টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের শিক্ষার্থী জালাল। পরদিন হত্যাচেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তার এই শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতেই গত মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন হয়।
জালালের পক্ষে আজ তাঁর আইনজীবী রফিকুল ইসলাম হিমেল জামিন চেয়ে শুনানি করেন।
শুনানিতে তিনি বলেন, ‘আসামি সম্পূর্ণ নির্দোষ। শুধু হয়রানি করার জন্য তাঁকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। কথিত ঘটনার সময় আসামি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বিসিএস পরীক্ষা। যেকোনো শর্তে তাঁর জামিনের প্রার্থনা করছি।’
রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী ইসরাত জাহান জামিনের বিরোধিতা করেন।
শুনানি শেষে পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেখানোর শর্তে আসামির জামিনের আদেশ দেন আদালত।
জালালের আইনজীবী রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর জামিননামা দাখিল করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার সকালে তিনি কারামুক্ত হবেন।
