ডাকসুতে মব কালচার ফ্যাসিস্ট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ: ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনে সচেতন শিক্ষার্থী প্যানেল মনোনীত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক প্রার্থী জুয়াইরিয়া আক্তার তামান্নার স্বামী ও প্রার্থীর প্রতিনিধি দেওয়ান মুহাম্মাদ তাজিমের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে প্রেস বিবৃবিতে সংগঠনটি এই নিন্দা জানায়।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইউসুফ আহমেদ মানসুর ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ মাহবুবুর রহমান নাহিয়ান স্বাক্ষরিত বিবৃবিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মব কালচার সৃষ্টির মাধ্যমে একটি ফ্যাসিস্ট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী প্যানেল মনোনীত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক প্রার্থী জুয়াইরিয়া আক্তার তামান্নার স্বামী ও প্রার্থীর প্রতিনিধি দেওয়ান মুহাম্মাদ তাজিমের ওপর টিএসসিতে রাত ৮.৩০ টায় ছাত্রদলের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তাঁরা বলেন, জুয়াইরিয়া আক্তার একজন অসুস্থ অন্তঃসত্ত্বা প্রার্থী। তার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নরত। তিনি শুধু অসুস্থ স্ত্রীকে রিসিভ করার জন্য ঢাবি ক্যাম্পাসে গেলে ছাত্রদল কর্মীরা তার কথা না শুনে তাকে প্রহার করে এবং মব তৈরি করে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ‘চব্বিশের আকাঙ্ক্ষা’র পরিপন্থী ও ছাত্রসমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ডাকসু হলো শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র। কিন্তু সেখানে সহিংসতা, মব কালচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাই, অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
