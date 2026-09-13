Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

ঢাবিতে বরিশাল বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবিতে বরিশাল বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠিত
ঢাবিতে বরিশাল বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বরিশাল বিভাগের ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) জহির উদ্দিন স্বপন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক ড. মো. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ড. এস. এম. জিয়াউদ্দিন হায়দার, সংসদ সদস্য সুলতানা জেসমিন জুঁই (সংরক্ষিত নারী আসন-৪৯), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. মোহা. আতাহার উদ্দিন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের মুখপাত্র সাইফ মাহমুদ জুয়েল।

আয়োজনে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর নির্মিত একটি বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া নবীন শিক্ষার্থীদের অনুভূতি প্রকাশ, আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে ‘কোন জেলা সেরা?’ শীর্ষক আন্তঃজেলা রম্য বিতর্ক, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। নৈশভোজ ও দলীয় ছবি তোলার মধ্য দিয়ে রাত ৯টায় উৎসবমুখর এ মিলনমেলার সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসশিক্ষা
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