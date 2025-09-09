Ajker Patrika
ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে: মেঘমল্লার বসু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত
মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত

ডাকসু নির্বাচনের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। আজ মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।

ওই ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, ‘ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হইসে। ডিটেইল রেজাল্ট দেখলে আপনারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝবেন। এই প্রশাসন যে শিবিরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ হচ্ছে এটা স্পষ্ট।’

মেঘমল্লার আরও বলেন, ‘আমরা শেষ ভোটটা কাউন্ট হওয়া পর্যন্ত দেখব। এই কথাগুলা একটা বছর ধরে বলতেসি। এবার হাতেনাতে দেখবেন।’

ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
