ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে: মেঘমল্লার বসু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। আজ মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ওই ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, ‘ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হইসে। ডিটেইল রেজাল্ট দেখলে আপনারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝবেন। এই প্রশাসন যে শিবিরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ হচ্ছে এটা স্পষ্ট।’
মেঘমল্লার আরও বলেন, ‘আমরা শেষ ভোটটা কাউন্ট হওয়া পর্যন্ত দেখব। এই কথাগুলা একটা বছর ধরে বলতেসি। এবার হাতেনাতে দেখবেন।’
ডাকসু নির্বাচনের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ‘প্রতিরোধ পর্ষদের’ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু। আজ মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ওই ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বলেন, ‘ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হইসে। ডিটেইল রেজাল্ট দেখলে আপনারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝবেন। এই প্রশাসন যে শিবিরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ হচ্ছে এটা স্পষ্ট।’
মেঘমল্লার আরও বলেন, ‘আমরা শেষ ভোটটা কাউন্ট হওয়া পর্যন্ত দেখব। এই কথাগুলা একটা বছর ধরে বলতেসি। এবার হাতেনাতে দেখবেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীকাল বুধবার সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বার্তায় এ কথা জানানো হয়।৪ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা ফেসবুকে দুই শব্দের এক রহস্যজনক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সারাদিন ভোটগ্রহণ শেষে রাতে গণনাকালে তিনি এই স্ট্যাটাস দেন।৭ মিনিট আগে
ঘটনাস্থলে থাকা এক শিক্ষার্থী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যাবেলায় আমরা জানতে পারি, এক মেয়েকে ধাক্কা দিয়েছেন এক ছেলে। পরে তাঁকে সেভ করার জন্য আরও একজন আসেন। তিনি নিজেকে “মিডিয়াকর্মী” পরিচয় দেন। আমরা দেখতে পেলাম, তাঁর কাছে পাস কার্ড নেই। তাঁর সহকর্মীরও পাস কার্ড নেই।’২৭ মিনিট আগে
ভোট গণনায় ‘স্থবিরতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় না রাখলে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাড় দিবে না।’২৯ মিনিট আগে