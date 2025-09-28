ইডব্লিউইউতে শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ

ক্যাম্পাস ডেস্ক
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় (ইডব্লিউইউ) শীতকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করেছে। ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আফতাবনগরের ক্যাম্পাসে এই বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সেমিস্টারে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রায় ১ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।
নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শুধু স্বাগত জানানো হয়নি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাঠামো, নিয়মাবলি, আচরণবিধি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো
হয় শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এতে নতুন শিক্ষার্থীরা সহজে ক্যাম্পাস জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ নিজস্ব পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, উপাচার্য ড. শামস রহমান। এ ছাড়া শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
বক্তারা নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের এই সময়কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও মানবসম্পদ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে নিতে পরামর্শ দেন।
নবীনদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিপার্টমেন্ট অব স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার’-এর আয়োজিত ‘ক্লাব ফেয়ার’। এই মেলায় শিক্ষার্থীদের পরিচালিত ২২টি ক্লাব তাদের কার্যক্রম তুলে ধরতে স্টল স্থাপন করে এবং নতুন শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হতে উৎসাহিত করে।
