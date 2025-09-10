জাকসু নির্বাচনে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে যাবে: স্বরাষ্ট্রসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাকসু নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সতর্ক ও সজাগ রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে।
আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে এ কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
সিনিয়র সচিব বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে পুলিশ, আনসারের পাশাপাশি বিজিবিসহ সব ধরনের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সেনাবাহিনীও এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছে। সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। তবে সেনাবাহিনী সজাগ ও অ্যালার্ট থাকবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ওই লিখিত পত্রের বরাতে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন থাকবে। বর্তমানে সেনা যেভাবে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করছে, ঠিক সেভাবে তারা জাকসু নির্বাচনে সহায়তাকারী হিসেবে থাকবে। তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকবে না।
জাকসু নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সতর্ক ও সজাগ রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে।
আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে এ কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
সিনিয়র সচিব বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে পুলিশ, আনসারের পাশাপাশি বিজিবিসহ সব ধরনের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সেনাবাহিনীও এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছে। সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। তবে সেনাবাহিনী সজাগ ও অ্যালার্ট থাকবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ওই লিখিত পত্রের বরাতে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন থাকবে। বর্তমানে সেনা যেভাবে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করছে, ঠিক সেভাবে তারা জাকসু নির্বাচনে সহায়তাকারী হিসেবে থাকবে। তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকবে না।
সদ্যসমাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে কিছু চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। বিশেষ করে, সহসভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিত।৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। বাকি তিনটি পদে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা। ডাকসুর ২৮টি পদের মধ্যে সদস্যপদ রয়েছে ১৩ টি। এই পদেও শিবিরের প্রার্থীরা একচেটিয়৭ ঘণ্টা আগে
ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিজয় নিয়ে দলটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমি এই বিজয়কে শুধুমাত্র শিবিরের বিজয় বলে মনে করছি না, বরং এই বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর এবং দেশের আপামর মানুষের। যাঁরা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের রাজনীতি চান, এটা তাঁদের বিজয় হিসেবে দেখব...৮ ঘণ্টা আগে
ডাকসুতে জিএস হিসেবে জয় ব্যক্তিগত অর্জন বা ঢাবিতে ছাত্রশিবিরের জয় নয় বরং এটা ঢাবির সব শিক্ষার্থীদের জয় বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বা জিএস এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।৯ ঘণ্টা আগে