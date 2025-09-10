Ajker Patrika
জাকসু নির্বাচনে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে যাবে: স্বরাষ্ট্রসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ০০
জাকসু নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সতর্ক ও সজাগ রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে।

আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে এ কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।

সিনিয়র সচিব বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে পুলিশ, আনসারের পাশাপাশি বিজিবিসহ সব ধরনের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সেনাবাহিনীও এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছে। সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। তবে সেনাবাহিনী সজাগ ও অ্যালার্ট থাকবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ওই লিখিত পত্রের বরাতে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন থাকবে। বর্তমানে সেনা যেভাবে সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করছে, ঠিক সেভাবে তারা জাকসু নির্বাচনে সহায়তাকারী হিসেবে থাকবে। তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকবে না।

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাক্যাম্পাসঢাকা বিভাগসাভারনির্বাচনঢাকাসেনাবাহিনীজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাজাকসু নির্বাচন ২০২৫
