শাকসু নির্বাচন ঘিরে ছাত্ররাজনীতির ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা স্থগিত

শাবিপ্রবি প্রতিনিধি 
ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ছাত্ররাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার আ ফ ম মিফতাউল হক সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৮ আগস্ট প্রক্টরিয়াল কমিটির সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রসংগঠনের মতবিনিময় সভায় সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর জারি করা ছাত্ররাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা হয়েছে।

তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করতে হবে। সব একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হলে আগের মতো মিটিং ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

আসন্ন শাকসু নির্বাচনে প্যানেল গঠন ও প্যানেল পরিচিতিমূলক সব অনুষ্ঠান হল প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে আয়োজন করা যাবে।

