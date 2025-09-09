Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ১৫
কার্জন হলের ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচনী কর্মকর্তারা এজেন্টদের বের করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ এনেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। ডাকসু নির্বাচনকে কলঙ্কিত করতে এ কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন জিএস প্রার্থী মো. খায়রুল আহসান মারজান।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ মনোনীত ইয়াসিন-মারজান-আলাউদ্দিন পরিষদের এই জিএস প্রার্থী বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তালিকা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনী এজেন্ট নিশ্চিত ও তাঁদের ছবিযুক্ত এজেন্ট কার্ড কমিশন থেকে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হলেও নির্দিষ্ট কিছু সংগঠন ছাড়া ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছেন ডাকসু নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

মারজান অভিযোগ করেন, ইউল্যাব কেন্দ্রে সকাল ৮টার আগে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে পাঁচজন এজেন্ট ঢোকার সুযোগ করে দিলেও ইশার প্যানেল থেকে বৈধ কার্ডধারী একজন এজেন্টকেও ঢুকতে দিচ্ছেন না। বরং কার্ড থাকা সত্ত্বেও বের করে দিচ্ছেন। মারজান বারবার জানতে চাইলেও নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনো সদুত্তর দিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোনো পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে মারজান বলেন, ‘আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম নির্বাচন কমিশনে থাকা সাদা দলের ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের পক্ষে কাজ করার সংখ্যা রয়েছে। আজ নির্বাচনের দিন এ ঘটনারই বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডাকসু নির্বাচনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করলে আমরা কোনোভাবেই তা সহ্য করব না। যদি আমাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া না হয় এবং নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর জবাব দেবেন।’

