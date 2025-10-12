Ajker Patrika
চবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ২ জানুয়ারি

চবি প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী বছরের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কমিটির সভা সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে। এ ছাড়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা ২ জানুয়ারি, ‘বি’ ইউনিটের ৩ জানুয়ারি, ‘সি’ ইউনিটের ৯ জানুয়ারি ও ‘ডি’ ইউনিটের ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

এ ছাড়া ‘বি১’ উপ-ইউনিটের ৫ জানুয়ারি, ‘বি২’ উপ-ইউনিটের ৬ জানুয়ারি ও ‘ডি১’ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

গতবারের মতো এবারও ভর্তি পরীক্ষা চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস), ঢাকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) ও রাজশাহী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) বিভাগীয় শহরে একই তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

তবে বি১, বি২ ও ডি১ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে উপউপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান বলেন, ভর্তি কমিটির মিটিংয়ে ২ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হলে এ তারিখই চূড়ান্ত হবে।

