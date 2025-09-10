Ajker Patrika
শামসুন্নাহার হলে শীর্ষ তিন পদে সাদিক, ফরহাদ ও মহিউদ্দিন এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শামসুন্নাহার হলে শীর্ষ তিন পদে সাদিক, ফরহাদ ও মহিউদ্দিন এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শামসুন্নাহার হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে রয়েছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ১১৪৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদ পেয়েছেন ৪৩৪ ভোট।

জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৮১৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘমল্লার বসু পেয়েছেন ৫১৭ ভোট এবং শেখ তানভীর হামিম পেয়েছেন ৩১২ ভোট।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান পেয়েছেন ৯০৫ ভোট, যেখানে মায়েদ পেয়েছেন ৩৩৬ ভোট।

বিষয়:

শিবিরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
