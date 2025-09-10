ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার সকালে ডাকসু নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা দেয়।
ডাকসু নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে জানা গেছে, ভিপি পদে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে সাদিক কায়েম। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম ৫ হাজার ৭০৮ ভোট পেয়েছেন।
জিএস তথা সাধারণ সম্পাদক পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোটে পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী হামিম ৫২৮৩ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে, ডাকসুর এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের মহিউদ্দিন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তানভীর আল হাদী মায়েদ ৫ হাজার ৬৪ ভোট পেয়েছেন।
বিস্তারিত আসছে...
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার সকালে ডাকসু নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা দেয়।
ডাকসু নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে জানা গেছে, ভিপি পদে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে সাদিক কায়েম। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম ৫ হাজার ৭০৮ ভোট পেয়েছেন।
জিএস তথা সাধারণ সম্পাদক পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোটে পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী হামিম ৫২৮৩ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে, ডাকসুর এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের মহিউদ্দিন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তানভীর আল হাদী মায়েদ ৫ হাজার ৬৪ ভোট পেয়েছেন।
বিস্তারিত আসছে...
শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রধান উপায়। একটি সফল শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আনন্দদায়ক পাঠদান। আনন্দঘন শিক্ষা শুধু শেখাকে সহজ করে না, বরং শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ায়। শ্রেণিকক্ষে পাঠ একঘেয়ে ও নিরানন্দ হলে শিক্ষার্থীরা বিমুখ হয়। তাই পাঠকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়...২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয় একাত্তর হলে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ও জিএস পদে ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৯৯১, আবিদুল ইসলাম ২৭৮, কাদের ৯৫, উমামা ১০৪, শামীম ১৯১ ভোট পেয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এফ রহমান হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২, আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।৬ ঘণ্টা আগে