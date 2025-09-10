Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০৭
ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি) পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ। আজ বুধবার সকালে ডাকসু নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা দেয়।

ডাকসু নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে জানা গেছে, ভিপি পদে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে সাদিক কায়েম। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম ৫ হাজার ৭০৮ ভোট পেয়েছেন।

জিএস তথা সাধারণ সম্পাদক পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোটে পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী হামিম ৫২৮৩ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে, ডাকসুর এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের মহিউদ্দিন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তানভীর আল হাদী মায়েদ ৫ হাজার ৬৪ ভোট পেয়েছেন।

বিস্তারিত আসছে...

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র শিবিরপাঠকের আগ্রহডাকসুবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখীকরণে আনন্দদায়ক পাঠদান

শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখীকরণে আনন্দদায়ক পাঠদান

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে