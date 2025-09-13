Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে ভিপিসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

রাবি প্রতিনিধি  
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনাসহ ১২ দফা দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল এবং ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’।

শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ও রাকসু কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি প্রার্থী মেহেদী হাসান মারুফ।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবস্থা করা, ভোট গ্রহণের শুরুতে সাংবাদিক ও প্রার্থীর এজেন্টদের সামনে ব্যালট বাক্স উন্মুক্ত করা, ভোটারদের আঙুলে উচ্চমানসম্পন্ন অমোচনীয় কালির ব্যবস্থা করা, এক দিনের মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা, ভোট গণনার স্বচ্ছতার জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করা, প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচ নির্দিষ্ট করা এবং সব প্যানেল বা প্রার্থীর পোস্টারের সংখ্যা সীমিত করা।

এ ছাড়া নির্বাচনী ব্যালট ছাপানো, বাঁধানো ও নাম্বারিং পর্যন্ত এজেন্টের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বুথের ব্যবস্থা করা, ডিজিটাল বোর্ডে ভোটার নম্বরসহ প্রকাশনা চলমান রাখা, সাইবার বুলিং সেল কার্যকর করা এবং ভোটের দিন ভোটারদের হাতে ব্যালট লিস্ট না ধরানোর দাবি জানান তাঁরা।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর। তিনি বলেন, ‘তফসিল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই দুর্বলতা আমাদের অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।’

শেখ নূর উদ্দিন আরও বলেন, ‘ছাত্রশিবির কোনো রকম আচরণবিধির তোয়াক্কা করছে না। হলে হলে আতর বিলি, পানির ট্যাংক বসানো, খিচুড়ি পার্টি, মুড়ি পার্টি দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করছে। ফলে টাকা যার ভোট তার—নীতির প্রবর্তন হচ্ছে। এটি সুস্পষ্ট আচরণবিধির লঙ্ঘন। আমরা বারবার অভিযোগ করলেও কমিশন ব্যবস্থা নেয়নি।’ তিনি বলেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন সম্ভব নয়। এমনকি ব্যালট নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিবিরকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ পক্ষপাতমূলক।’

এদিকে, ‘ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনার দাবি অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। শনিবার বিকেলে রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন কমিশন ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করবে। এটা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করতে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। তাদের ভোটার মাত্র ১১ হাজার। কিন্তু আমাদের এখানে প্রায় ৩ গুণ বেশি। সুতরাং এটি একটি অযৌক্তিক দাবি। তারপরও তারা আমাদের কাছে কেউ আবেদন করেনি। আপনাদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম।’

অবশ্য শনিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ১১ এবং সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে ৩ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। তবে আবাসিক হলের তথ্য সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ২৩টি পদে ১১ এবং সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে ৩ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। আবাসিক হলের তথ্য পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে দুজন প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের একজন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু এবং অন্যজন আবুল হায়াৎ। তাঁরা উভয়ই স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সহকারী সম্পাদক পদে ২, নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে ১, বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক পদে ১, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ১ এবং কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। অন্যদিকে সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীরাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে ভিপিসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে ভিপিসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল নেতাসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল নেতাসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

নির্বাচিত হয়ে যা বললেন জাকসুর ভিপি জিতু ও জিএস মাজহারুল

নির্বাচিত হয়ে যা বললেন জাকসুর ভিপি জিতু ও জিএস মাজহারুল

জাকসুতে নবনির্বাচিতদের মোবারকবাদ জানালেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম

জাকসুতে নবনির্বাচিতদের মোবারকবাদ জানালেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম