জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ মিছিল বের হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিলটি ক্যাম্পাসের নতুন কলাভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে জাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের সামনের সড়ক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরের দিকে যায়।
এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ‘বয়কট বয়কট, জাকসু বয়কট’, ‘প্রহসনের জাকসু, বয়কট বয়কট’ স্লোগান দেন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী বলেন, ছাত্রদলের বর্তমান ও সাবেক নেতারা মিছিলে অংশ নেন।
জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ মিছিল বের হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিলটি ক্যাম্পাসের নতুন কলাভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে জাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের সামনের সড়ক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরের দিকে যায়।
এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ‘বয়কট বয়কট, জাকসু বয়কট’, ‘প্রহসনের জাকসু, বয়কট বয়কট’ স্লোগান দেন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী বলেন, ছাত্রদলের বর্তমান ও সাবেক নেতারা মিছিলে অংশ নেন।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। ভোট দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় বিকেল ৫টার পরে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ভোট দেন। কেন্দ্রটিতে সকাল ১০টা থেকেই ভোটারদের লাইন ছিল।২ ঘণ্টা আগে
জাকসু নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে পুনরায় নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন প্রগতিশীল সংগঠনের প্রার্থীরা। এ দাবিতে কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও একাত্মতা জানিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে এখনো (৬টা ৪৫ মিনিট) ভোট গ্রহণ চলছে। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। কেন্দ্রটিতে সকাল ১০টা থেকেই ভোটারদের লাইন ছিল।৩ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা শুরুর অপেক্ষা করছেন শিক্ষার্থীরা।৪ ঘণ্টা আগে