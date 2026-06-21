১৩৭ বছরে বিএম কলেজ: দক্ষিণাঞ্চলের বাতিঘর

দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার অন্যতম বাতিঘর বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ১৩৭ বছর পার করেছে। ১৪ জুন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গৌরবময় ইতিহাস, শিক্ষা-ঐতিহ্য ও সাফল্যের বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান কলেজটির দীর্ঘ পথচলার স্মৃতি নতুন করে সামনে নিয়ে আসে।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাজারো শিক্ষার্থী এ কলেজ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বরিশালের সমাজ, সংস্কৃতি ও জনজীবনের বিকাশে বিএম কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। তবে ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরও গবেষণা এবং কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুন ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এর আগে ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটিকে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত, সচেতন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।
সবুজে ঘেরা বিএম কলেজের ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের কাছে যেন এক নান্দনিক ও মেধানির্ভর পরিবেশ। শতবর্ষ গেট, ঐতিহাসিক মূল ভবন, নাগলিঙ্গম, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ও জারুল ফুলের রঙিন সমারোহ ক্যাম্পাসকে দিয়েছে বিশেষ সৌন্দর্য। এ ছাড়া রয়েছে জীবনানন্দ চত্বর, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতিফলক এবং তিনটি মনোরম পুকুর। প্রায় ৬০ একর জায়গা-জুড়ে বিস্তৃত ক্যাম্পাসটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের জন্য সুপরিচিত।
স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে বিএম কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। পরবর্তী সময়ে চালু হয় স্নাতকোত্তর শিক্ষা। বর্তমানে কলেজে ২২টি বিষয়ে অনার্স এবং ২১টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে পুনরায় চালু করা হয় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম।
কলেজটিতে বর্তমানে প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। শিক্ষক ও কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ ১৯৮টি, যেগুলোর মধ্যে ১৮৭টি পদে জনবল কর্মরত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলোয় শিক্ষার্থীদের ফলও প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি অডিটরিয়াম, একটি গ্রন্থাগার ভবন, একটি ক্যানটিন, ১১টি একাডেমিক ভবন এবং সাতটি আবাসিক হল। শিক্ষার পাশাপাশি বিতর্ক, সংগীত, নাটক, বিজ্ঞানচর্চা, স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড, রক্তদান, ভাষাচর্চা, তথ্যপ্রযুক্তি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার এখনো জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।
ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বিএম কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। মহান মুক্তিযুদ্ধে কলেজের ৪২ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শহীদ হন। এ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসেও প্রতিষ্ঠানটির অবদান উল্লেখযোগ্য।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বিসিএসজিইএ), বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি এবং কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী জাবের আহমেদ বলেন, ‘১৩৭ বছর পেরিয়েও বিএম কলেজ আপন মহিমায় উজ্জ্বল। দক্ষিণাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠান এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।’ তবে তিনি শ্রেণিকক্ষ ও কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামের সংকট, কিছু বিভাগে শিক্ষকস্বল্পতা এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।
সত্য, প্রেম আর পবিত্রতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিএম কলেজ শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; বরিশালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম ভিত্তি। কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন এই কলেজের শিক্ষার্থী। এ ছাড়া দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই কলেজের গ্রন্থাগার। অবকাঠামোগত সংকট, জলাবদ্ধতা এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের মতো কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও বিএম কলেজ এখন পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। আধুনিক গবেষণা সুবিধা, উন্নত অডিটরিয়াম এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা গেলে প্রতিষ্ঠানটি আরও বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে পারবে।
১৩৭ বছর পথচলার শেষে আজও বিএম কলেজ বরিশালের মানবসম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নির্মাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে আছে। বলা যায়, সমৃদ্ধ বিএম কলেজ মানেই সমৃদ্ধ বরিশাল।
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