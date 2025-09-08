Ajker Patrika
মেঘমল্লার ভোট দেবেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে, ফরহাদ উদয়ন স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ০৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় হল সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আলোচিত প্রার্থীরা যেসব কেন্দ্রে ভোট দেবেন তার তালিকা প্রকাশ করেছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। আজ সোমবার রাতে প্রার্থীদের হল অ্যাটাচমেন্ট প্রকাশ করা হয়।

অ্যাটাচমেন্ট অনুযায়ী, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা ভোট দিবেন ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রের নিচতলায়। ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ও ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ভোট দিবেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের মাঝখানের সিঁড়ির ২য় তলায়।

এ ছাড়া বাগছাস সমর্থিত প্যানেলের বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ এর ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের, স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন সিনেট ভবন কেন্দ্রে, ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা ভোট দেবেন সিনেট ভবন কেন্দ্রে ভোট দিবেন। বাম জোটের প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দেবেন।

জিএস প্রার্থীদের মধ্যে ভোট দিবেন প্রতিরোধ পর্ষদের মেঘমল্লার বসু শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ইনডোর গেমস রুমে, ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের তানভীর বারী হামিম, শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের এস এম ফরহাদ উদয়ন স্কুলের মাঝখানের সিঁড়ির ২য় তলায়, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের আবু বাকের মজুমদার, কার্জন হল পরীক্ষা কেন্দ্র, স্বতন্ত্রের আল সাদী ভূঁইয়া, আরাফাত ও আশিক উদয়ন স্কুলের পশ্চিম পাশের দ্বিতীয় তলার ২০৩, ২০৪ ও ২০৫ নম্বর কক্ষে ভোট দিবেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫
