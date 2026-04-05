On, Up, Over, Above, Upon কখন কোনটি ব্যবহার করবেন?

ইংরেজি ভাষায় on, up, over, above, upon—এই প্রিপোজিশনগুলো অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হলেও ব্যবহারে রয়েছে বেশ পার্থক্য। সঠিক প্রয়োগ না জানলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে। নিচে প্রতিটির ব্যবহার সহজভাবে তুলে ধরা হলো—
On (সংযোগ/স্পর্শ বোঝাতে)
যখন কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর ওপর সরাসরি সংস্পর্শে থাকে, তখন on ব্যবহার করা হয়। যেমন:
The book is on the table.
He is sitting on the chair.
Up (দিক বা গতি বোঝাতে)
কোনো কিছু ওপরে ওঠার দিক বা গতি বোঝাতে up ব্যবহৃত হয়। যেমন:
She climbed up the hill.
The balloon went up into the sky.
Over (ওপর দিয়ে অতিক্রম / ছড়িয়ে থাকা)
কোনো কিছু অন্য কিছুর ওপর দিয়ে গেলে বা তার ওপরে অবস্থান করে, কিন্তু স্পর্শ না করলে over ব্যবহার হয়। যেমন:
The bird flew over the river.
There is a bridge over the canal.
Above (উচ্চ অবস্থান, স্পর্শ নেই)
কোনো কিছু অন্য কিছুর ওপরে অবস্থান করে, কিন্তু স্পর্শ করে না এবং সাধারণত স্থির থাকে; এ ক্ষেত্রে above ব্যবহৃত হয়। যেমন:
The picture is hanging above the sofa.
The temperature is above 30°C.
Upon (আনুষ্ঠানিক বা সাহিত্যিক ‘on’)
upon সাধারণত on-এর সমার্থক হলেও এটি বেশি আনুষ্ঠানিক বা সাহিত্যিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন:
He placed the crown upon the kings head.
Upon arrival, please report to reception.
