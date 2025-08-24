বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি দলের প্রতি পক্ষপাত করছে: ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কিছু প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘন দেখেও প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। তিনি বলেছেন, ‘কোনো কোনো প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। কনসার্ন দেওয়ার পরেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা দেখাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি দলের প্রতি একাধিকবার পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে, এখনো করছেন, যেটা দুঃখজনক।’
আজ রোববার দুপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পরে বিজনেস ফ্যাকাল্টির সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সাদিক কায়েম।
তিনি বলেন, ‘আমরা ডাকসুর আমেজকে ছড়িয়ে দিতে চাই। পরীক্ষার কারণে সামগ্রিক নির্বাচনের কাজে বাধাগ্রস্ত হয়। আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি সকল পরীক্ষাগুলো যাতে ৯ সেপ্টেম্বরের পরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা এসব ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি।’
ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই নেতা বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে এলে সর্বপ্রথম ই-লাইব্রেরি চালু করা হবে। এ ছাড়া খাবারের দাম অনেক বেশি, এটা বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। এসব বন্ধ করা হবে এবং ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় করতে চাই, যেখানে জুলুমতন্ত্র ও দাসত্ব থাকবে না।’
এ সময় ঢাবি শাখা শিবিরের সভাপতি ও জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, ‘আমাদের প্রার্থীদের বাজে প্রচার প্রচারণা, মিথ্যা প্রচার ও এডিটের মাধ্যমে ইমেজ খারাপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া মেয়ে প্রার্থীদের সাইবার বুলিং করে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে চাপে রাখার চেষ্টা করছে।’
প্রতিযোগীদের মেধার প্রতিযোগিতায় আসার আহ্বান জানান এবং এআই দিয়ে বাজে প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ।
