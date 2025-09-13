Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল নেতাসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৮
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মোট ১৪ প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে রয়েছেন দুই প্রার্থী। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল আজ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদনের সময়সীমা ছিল। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদে ১১ জন এবং সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে তিন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। তবে আবাসিক হল সংসদের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে ভিপি পদে রয়েছেন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হায়াত। তাঁরা উভয়েই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

অন্যদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সমসের আলী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সহকারী সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম ও লুবনা শারমিন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে সুমাইয়া মুসতারিন মুন, বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক পদে রমজানুল মোবারক, ক্রীড়া ও খেলাধুলাবিষয়ক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান, মিডিয়া ও প্রকাশনাবিষয়ক সহকারী সম্পাদক পদে দিদারুল ইসলাম, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে মুক্তাদির করিম কুয়াশা এবং কার্যনির্বাহী পদে সিফাত সরকার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

অন্যদিকে, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন মুজাহিদুল ইসলাম, মাহমুদুল মিঠু ও সাফিন আহমেদ।

এতে রাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদের বিপরীতে চূড়ান্তভাবে ২৪৮ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্যদিকে, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদের বিপরীতে লড়বেন ৫৮ প্রার্থী।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সংসদে চূড়ান্ত তালিকায় সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১৮, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৮, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৬, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ১০, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৯, মহিলা সম্পাদক পদে ৬, সহকারী মহিলা সম্পাদক পদে ৮, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩, সহকারী তথ্য সম্পাদক পদে ৮, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১০, সহকারী মিডিয়া সম্পাদক পদে ৯, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ৯, সহকারী বিজ্ঞান সম্পাদক পদে ৮, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে ৬, সহকারী বিতর্ক সম্পাদক পদে ৮, পরিবেশ সম্পাদক পদে ১২, সহকারী পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৬ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৫৫ জন রয়েছেন।

সর্বশেষ সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ১৪ সেপ্টেম্বর। ওই দিনই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা করা হবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীরাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে ভিপিসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনে ভিপিসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল নেতাসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল নেতাসহ ১৪ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

নির্বাচিত হয়ে যা বললেন জাকসুর ভিপি জিতু ও জিএস মাজহারুল

নির্বাচিত হয়ে যা বললেন জাকসুর ভিপি জিতু ও জিএস মাজহারুল

জাকসুতে নবনির্বাচিতদের মোবারকবাদ জানালেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম

জাকসুতে নবনির্বাচিতদের মোবারকবাদ জানালেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম