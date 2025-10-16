Ajker Patrika
> শিক্ষা

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনাধীন: শিক্ষা উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষা উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষা উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষক সংগঠনগুলো শতাংশভিত্তিক বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি তুলেছেন। তবে সরকারের আর্থিক বাস্তবতা অনুযায়ী ৫ শতাংশ বৃদ্ধি (ন্যূনতম ২০০০ টাকা) এখন আলোচনাধীন।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেন, ‘শিক্ষকেরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। আমি শুরু থেকেই শিক্ষকদের বেতন, প্রশিক্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে সোচ্চার। আমার মন্ত্রিসভার সহকর্মীরাও এই বিষয়ে সহানুভূতিশীল।’

তিনি আরও বলেন, ‘সরকার শতাংশভিত্তিক বাড়িভাড়া বিষয়ে শিক্ষকগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সংবেদনশীল। সামর্থ্য অনুসারে শতাংশভিত্তিক বাড়িভাড়া প্রদানের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।’

বেতন ভাতা বাড়ানো নিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশে আগামী বছর আমরা একটি আরও সম্মানজনক কাঠামোর দিকে যেতে পারব।’

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘একইসঙ্গে আমরা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের দিকেও কাজ করছি— কারণ বেতন শুধু নয়, সম্মান ও সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ।’

এ সময় শিক্ষাসচিব রেহানা পারভীন বলেন, ‘আমরা শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। আমরা প্রতি মুহূর্তে এটা নিয়ে কাজ করছি। অর্থ উপদেষ্টা ও সচিব দেশের বাহিরে আছেন। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। আমরা আলোচনায় ডেকেছি। আলোচনায় বসলে একটি সমাধান আসবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিছু দিনের মধ্যে জাতীয় বেতন স্কেল হবে ইনশাআল্লাহ। তখন এটার একটা ইতিবাচক প্রভাব থাকবে। এ প্রচেষ্টায় সবার সহযোগিতা চাই। আমরা চেষ্টা করছি। এটার প্রভাব দেখতে একটু সময় লাগবে।’

বিষয়:

শিক্ষকউপদেষ্টাশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

ফেল করেছেন ৫০৮৭০১ শিক্ষার্থী

ফেল করেছেন ৫০৮৭০১ শিক্ষার্থী

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনাধীন: শিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনাধীন: শিক্ষা উপদেষ্টা

এইচএসসিতে মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৬১

এইচএসসিতে মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৬১

পাসের হার সর্বোচ্চ মাদ্রাসা বোর্ডে, সর্বনিম্ন কুমিল্লায়

পাসের হার সর্বোচ্চ মাদ্রাসা বোর্ডে, সর্বনিম্ন কুমিল্লায়