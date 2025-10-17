মাইলস্টোন কলেজে এইচএসসি পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ, উৎসর্গ করা হলো বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে সাফল্য পেয়েছে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এ বছর মাইলস্টোন কলেজ থেকে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে ২ হাজার ৯৮১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯১ জন।
গতকাল বৃহস্পতিবার মাইলস্টোন কলেজ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ হাজার ৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করে ২ হাজার ৩৭০ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৪৮ জন।
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩০৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়; পাসের হার শতভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করে ৩০১ জন। মানবিক বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ জন।
এইচএসসি পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম বলেন, নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়। এটা ভালো ফলাফল অর্জনের প্রধান নিয়ামক।
কলেজের এই সাফল্য গত ২১ জুলাই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন অধ্যক্ষ জিয়াউল আলম।
