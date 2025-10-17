Ajker Patrika
মাইলস্টোন কলেজে এইচএসসি পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ, উৎসর্গ করা হলো বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে সাফল্য পেয়েছে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এ বছর মাইলস্টোন কলেজ থেকে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে ২ হাজার ৯৮১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯১ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার মাইলস্টোন কলেজ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ হাজার ৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করে ২ হাজার ৩৭০ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৪৮ জন।

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩০৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়; পাসের হার শতভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করে ৩০১ জন। মানবিক বিভাগে পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ জন।

এইচএসসি পরীক্ষায় নিয়মিতভাবে ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম বলেন, নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়। এটা ভালো ফলাফল অর্জনের প্রধান নিয়ামক।

কলেজের এই সাফল্য গত ২১ জুলাই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন অধ্যক্ষ জিয়াউল আলম।

বিষয়:

এইচএসসিপরীক্ষাশিক্ষা
