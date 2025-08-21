খুবির স্থাপত্য ডিসিপ্লিন ও বার্জার পেইন্টসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) স্থাপত্য ডিসিপ্লিন ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি নেক্সাস প্রতিষ্ঠায় একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিল্প খাতের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন এবং এতে একাডেমিক উৎকর্ষ সাধনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. নূরুন্নবী ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের চিফ বিজনেস অফিসার (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) আবুল কাসেম মোহাম্মদ সাদেক নওয়াজ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান, স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের প্রধান অধ্যাপক ড. রুমানা আসাদ, অধ্যাপক ড. শেখ সিরাজুল হাকিম, সহযোগী অধ্যাপক মো. শেখ মারুফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক এস এম নাজিমুদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক শিবু প্রসাদ বসু, বার্জার পেইন্টসের জেনারেল সেলস ম্যানেজার (করপোরেট সেলস্ অ্যান্ড সার্ভিস) সাব্বির আহমেদ, জেনারেল সেলস ম্যানেজার (রিটেইল সেলস্ অ্যান্ড মার্কেটিং) মো. আতা আই মুনীরসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে এমওইউ স্বাক্ষরের পর বার্জার পেইন্টসের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে উপাচার্য বার্জার পেইন্টসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিক্ষা-শিল্পের এ যৌথ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। উপাচার্য ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার জন্য বার্জার পেইন্টসের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষক ও বার্জার পেইন্টসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) স্থাপত্য ডিসিপ্লিন ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি নেক্সাস প্রতিষ্ঠায় একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিল্প খাতের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন এবং এতে একাডেমিক উৎকর্ষ সাধনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. নূরুন্নবী ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের চিফ বিজনেস অফিসার (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) আবুল কাসেম মোহাম্মদ সাদেক নওয়াজ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান, স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের প্রধান অধ্যাপক ড. রুমানা আসাদ, অধ্যাপক ড. শেখ সিরাজুল হাকিম, সহযোগী অধ্যাপক মো. শেখ মারুফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক এস এম নাজিমুদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক শিবু প্রসাদ বসু, বার্জার পেইন্টসের জেনারেল সেলস ম্যানেজার (করপোরেট সেলস্ অ্যান্ড সার্ভিস) সাব্বির আহমেদ, জেনারেল সেলস ম্যানেজার (রিটেইল সেলস্ অ্যান্ড মার্কেটিং) মো. আতা আই মুনীরসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে এমওইউ স্বাক্ষরের পর বার্জার পেইন্টসের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে উপাচার্য বার্জার পেইন্টসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিক্ষা-শিল্পের এ যৌথ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। উপাচার্য ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে কাজ করার জন্য বার্জার পেইন্টসের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষক ও বার্জার পেইন্টসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত দেওয়া নিশ্চিত করতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। বেতন-ভাতা আটকে রাখলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানের এমপিও স্থগিত এবং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।১ ঘণ্টা আগে
আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে গুরুত্ব দিয়ে স্থান পাচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস। এতে গণহত্যাকারী হিসেবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী জামিল আজহার।৫ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞান মানেই একটু জটিল বিষয়। তাই বোঝাও কঠিন। প্রায়ই দেখা যায়, শিক্ষকেরা ক্লাসের শুরুতে সংজ্ঞা লিখে দেন, তারপর পড়ানো শুরু করেন। কিন্তু শুধু সংজ্ঞা শুনে তো আর পড়া মনে থাকে না! তাই আগেই যদি বিষয়টি হাতে-কলমে বোঝানো হয়। তবে শেখা হয় দীর্ঘস্থায়ী।১৩ ঘণ্টা আগে