তারুণ্যের উদ্দীপনায় মুখর গ্রিন ইউনিভার্সিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তারুণ্যের উদ্দীপনায় তিন দিন ধরে মুখর ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় আয়োজন ‘গ্রিন ফেস্ট ২.০’ অনুষ্ঠিত হয় ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজ, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।
আজ শনিবার গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৫ অক্টোবর এক বর্ণাঢ্য ফ্ল্যাশ মবের মাধ্যমে গ্রিন ফেস্টের শুরু হয়। এর পরের দিন ‘আমার ক্লাস, আমার থিম’ শিরোনামে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শ্রেণিকক্ষ ও বিভাগ সাজিয়েছিলেন নানা সৃজনশীল উপায়ে। দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ; যা নতুন-পুরোনোর এক উৎসাহ ও বন্ধুত্বের মেলবন্ধন।
সন্ধ্যায় ‘ওপেন মাইক’ সেশনে শিক্ষার্থীরা গান, কবিতা আর কৌতুক দিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন সবাইকে। দিনের শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক ভিন্নধর্মী ‘খাদ্য প্রস্তুতি প্রতিযোগিতা’। উৎসবের শেষ দিন ১৭ অক্টোবর, শুরু হয় ‘কালচারাল ফিউশন’ ও ক্লাসরুম প্রদর্শনী দিয়ে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটি বিভাগের মধ্যে ইইই বিভাগ ‘আমার ক্লাস, আমার থিম’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং সিএসই বিভাগ রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ক্রিকেট খেলায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের দল চ্যাম্পিয়ন এবং অ্যালামনাইদের দল রানার-আপ হয়।
গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শরীফ উদ্দিন বলেন, ‘এই উৎসব আমাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও পরিবেশ সচেতনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা শুধু ক্লাসরুমভিত্তিক একাডেমিক কার্যক্রমই নয়, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, উদ্যম ও মেধার বিকাশেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।’
