ইউল্যাব সিএসই বিভাগের উদ্যোগে সেমিনার আয়োজন

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই ২০২৫) ‘From Classroom to Career: Preparing for the Future in the IT Industry’ শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে বিভাগের ৯০ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া বক্তার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন।

ইমতিয়াজ ইলাহি, GraphicPeople এবং SoftwarePeople—দুটি ড্যানিশ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত আইটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেমিনারের প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা, কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।