শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করতে সচিবালয়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ আইন চূড়ান্ত করে দ্রুত অধ্যাদেশ জারিসহ ৪ দফা দাবিতে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করতে শিক্ষা ভবনে প্রবেশে করেছে সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে শিক্ষার্থীদের ২৩ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে যান।
প্রতিনিধি দলে রয়েছেন—মো. নাঈম হাওলাদার, তানজিমুল আবিদ, রবিন, রিয়াজ উদ্দিন, ফাহাদ, ফরহাদ, পাভেল, ইউসা বিন আলম, মারুফ, ইউনুস, জাফরীন, ইমু, স্মৃতি, সামান্তা, আসফিয়া, রবিউল চোকদার, সৈকত, সাবরিনা, আওলাদ, রবিউল্লা, সানি, মুত্তাকী ও মাসুম।
সচিবালয়ে প্রতিনিধিরা জানান, ‘কবে অধ্যাদেশ জারি করা হবে এবং অন্যান্য দাবির বিষয়ে আলোচনা করতে তাঁরা সচিবালয়ে এসেছেন। সেখানে তাঁরা শিক্ষা উপদেষ্টা সিআর আবরার ও শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আলোচনা করবেন।’
সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর আন্দোলনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী আওলাদ জিসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছি। বিকেল ৪টায় শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিবের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বৈঠকে ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত আসলে তা গণমাধ্যমের সামনেই বলতে হবে। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে অধ্যাদেশ না হয় তাহলে আমরা আমাদের অবস্থান ও আরও কঠোর কর্মসূচি দেব।’
এর আগে, সকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে এসে অবস্থান নেন। পরে ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরাও এতে যোগ দেন।
অবস্থান কর্মসূচির কারণে শিক্ষা ভবন থেকে সচিবালয় অভিমুখী সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হতে না পারে, সে জন্য ওই এলাকায় ব্যারিকেড বসিয়েছে পুলিশ। পুলিশের একটি জলকামান ও রায়ট কার সেখানে দেখা গেছে।
চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। সাত কলেজের মধ্যে রয়েছে—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।
