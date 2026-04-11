Ajker Patrika
শিক্ষা

ভিকারুননিসার কলেজ শাখায় ৩ দিন অনলাইন, ৩ দিন অফলাইন ক্লাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ‘কলেজ’ শাখায় আগামীকাল রোববার থেকে তিন দিন অফলাইন (সশরীরে) ও তিন দিন অনলাইন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। ‎

‎আজ শনিবার প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মাজেদা বেগমের সই করা এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ‎

‎এতে বলা হয়, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার, সোমবার ও বুধবার অফলাইন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অনলাইন ক্লাস নেওয়া হবে। ‎

‎অনলাইন ক্লাসের রুটিন ও ক্লাসে যুক্ত হওয়ার লিংক সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্লাস গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ‎

‎বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মাজেদা বেগম বলেন, ‘আগামীকাল আমরা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করছি। প্রথম দিন শিক্ষকেরা কলেজ সেকশনে অনলাইন ক্লাস শুরু করাবেন।’ ‎

‎এর আগে, গত বৃহস্পতিবার জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন দিন অনলাইন ও তিন দিন অফলাইন বা সশরীরে ক্লাস নেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে এ নিয়ম সারা দেশের সব স্কুলে নয়, চলবে শুধু ঢাকা মহানগর বা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। ‎

রাজধানীর কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ দিন অনলাইন ও ৩ দিন অফলাইন ক্লাস হবে: শিক্ষামন্ত্রী

‎শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শনিবার স্কুলে এসে ক্লাস হবে। রোববার অনলাইনে, সোমবার অফলাইনে, মঙ্গলবার অনলাইনে, বুধবার অফলাইনে এবং বৃহস্পতিবার অনলাইনে ক্লাস হবে। তিন দিন অনলাইনে ও তিন দিন অফলাইনে ক্লাস হবে। এটি শুধু ঢাকা মহানগর এলাকায় হবে। সারা দেশে নয়। ‎

‎শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে গিয়েই এ অনলাইনে ক্লাস শুরু করবেন। ওয়াইফাইসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ‎

‎মেট্রোপলিটন এলাকার যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেশি, সেসব প্রতিষ্ঠানে এ সিদ্ধান্ত শুরুতে বাস্তবায়ন হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সব প্রতিষ্ঠানকে এটিকে বাধ্য করা হচ্ছে না। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, যাতে শিক্ষাব্যবস্থায় ধস নামে।

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরাজধানীঅনলাইন ক্লাসভিকারুননিসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

