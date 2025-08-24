Ajker Patrika
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত ৬০০ বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০টি গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ অর্থায়িত এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত। এটি দেশটির অন্যতম প্রাচীন ও খ্যাতনামা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়মিতভাবেই বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকে।

সুযোগ-সুবিধা

গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীদের দুই বছর পর্যন্ত এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুই বছর পর্যন্ত ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য আনুপাতিক হারে প্রতিবছর সাড়ে ৩৮ হাজার ডলার জীবনযাত্রার ভাতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। বৃত্তিটির জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতকের সনদ ও পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

স্থাপত্য, ভবন, পরিকল্পনা এবং নকশা; কলা, মানবিক এবং সামাজিকবিজ্ঞান; ব্যবসা এবং অর্থনীতি; শিক্ষা; প্রকৌশল; পরিবেশ; স্বাস্থ্য; তথ্যপ্রযুক্তি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান; আইন; সংগীত, দৃশ্যমান এবং পরিবেশন শিল্পকলা; বিজ্ঞান এবং পশুচিকিৎসা, কৃষি এবং খাদ্যবিজ্ঞান।

বৃত্তির সময়কাল

স্নাতকোত্তর গবেষণা ডিগ্রির মেয়াদ ২ বছর ৫ মাস এবং পিএইচডি গবেষণা ডিগ্রির মেয়াদ ৪ বছর।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

