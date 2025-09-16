Ajker Patrika
> শিক্ষা

একাদশে ভর্তির চতুর্থ ধাপের আবেদন শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৩
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

একাদশ শ্রেণিতে (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তির চতুর্থ পর্যায়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২১ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। এ পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়।

আজ মঙ্গলবার আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, নিশ্চায়ন ও কলেজে ভর্তির সময় বাড়ানো হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চায়ন করতে হবে ২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার মধ্যে। কলেজে ভর্তির সময় ২৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর।

একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হয়েছে গতকাল সোমবার। তবে সুযোগ পেয়েও এবার প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। তাদের মধ্যে অনেকে ভর্তি নিশ্চায়ন করেও কলেজে যায়নি।

বিষয়:

আবেদনশিক্ষা
এলাকার খবর
