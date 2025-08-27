ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (প্রস্তাবিত) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষার্থীরা ফলাফল সাইট থেকে জানতে পারবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সাবজেক্ট চয়েজ এবং কলেজ চয়েজ কার্যক্রম শুরু হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮টি হলে ১৩টি পদে ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমেদ ওরফে জ্বালাময়ী জালালকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে...২ ঘণ্টা আগে
শ্রেণিকক্ষে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কথা বলে। সবাইকে একসঙ্গে চুপ রাখা সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষকেরা মনোযোগ হারান। ক্লাসের পড়ার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল ব্যবহার করলে খুব দ্রুত শ্রেণিকক্ষে শান্তি ফেরানো যায়। ছোট ছোট কৌশল হলেও এগুলো খুবই কার্যকর।৪ ঘণ্টা আগে
কানাডায় লেস্টার বি পিয়ারসন বৃত্তি-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে