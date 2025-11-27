সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের লিখিত পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।
জ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ. কে. মোহম্মদ সামছুল আহসান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করার।’
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্য একটি সূত্র বলছে, জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ৬ বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।
আর গত ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ হাজার ১৬৬টি। এতে ধাপে আবেদন আবেদন শেষ হবে আজ বৃহস্পতিবার।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের লিখিত পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।
জ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ. কে. মোহম্মদ সামছুল আহসান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করার।’
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্য একটি সূত্র বলছে, জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ৬ বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।
আর গত ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ হাজার ১৬৬টি। এতে ধাপে আবেদন আবেদন শেষ হবে আজ বৃহস্পতিবার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের লিখিত পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।
জ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ. কে. মোহম্মদ সামছুল আহসান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করার।’
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্য একটি সূত্র বলছে, জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ৬ বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।
আর গত ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ হাজার ১৬৬টি। এতে ধাপে আবেদন আবেদন শেষ হবে আজ বৃহস্পতিবার।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের লিখিত পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।
জ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ. কে. মোহম্মদ সামছুল আহসান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করার।’
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্য একটি সূত্র বলছে, জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ৬ বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।
আর গত ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে দেশের দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ হাজার ১৬৬টি। এতে ধাপে আবেদন আবেদন শেষ হবে আজ বৃহস্পতিবার।
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।৭ ঘণ্টা আগে
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে।৭ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়২০ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দশম থেকে নবম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠনসহ চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এ সময় দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে আগামী সোমবার থেকে বার্ষিক পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রম বর্জন করে ‘শাটডাউন’ কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় চত্বরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ‘বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি’র ব্যানারে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।
শাহাব উদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘আমরা চাই, সহকারী শিক্ষক পদটি নবম গ্রেডে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত করে দ্রুত সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করে গ্রেজেট প্রকাশ। এই অধিদপ্তর গঠন করে শিক্ষকদের পদগুলো ক্যাডারভুক্ত করলে আমরা অন্যান্য প্রশাসনিক পদে পদোন্নতির সুযোগ পাব।’
মাধ্যমিকের শিক্ষকদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন এবং বকেয়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের মঞ্জুরি আদেশ তিন কর্মদিবসের মধ্যে দেওয়া।
দশম থেকে নবম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠনসহ চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এ সময় দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে আগামী সোমবার থেকে বার্ষিক পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রম বর্জন করে ‘শাটডাউন’ কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় চত্বরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ‘বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি’র ব্যানারে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।
শাহাব উদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘আমরা চাই, সহকারী শিক্ষক পদটি নবম গ্রেডে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত করে দ্রুত সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করে গ্রেজেট প্রকাশ। এই অধিদপ্তর গঠন করে শিক্ষকদের পদগুলো ক্যাডারভুক্ত করলে আমরা অন্যান্য প্রশাসনিক পদে পদোন্নতির সুযোগ পাব।’
মাধ্যমিকের শিক্ষকদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন এবং বকেয়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের মঞ্জুরি আদেশ তিন কর্মদিবসের মধ্যে দেওয়া।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।২ ঘণ্টা আগে
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।৭ ঘণ্টা আগে
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে।৭ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়২০ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা ডেস্ক
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ইরাসমাস মুন্ডাস হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য যৌথ মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ করে দেয়। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইউরোপের অন্তত দুই বা তার বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন।
সুযোগ-সুবিধা
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। থাকছে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা, ভ্রমণ খরচ, ভিসার সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য মাসিক উপবৃত্তি।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিকস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেই শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবন। শর্ত হলো, প্রার্থীদের ২০২৬ সালের ১ আগস্টের মধ্যে স্নাতকের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে গ্রিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে। ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সনদ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, মটিভেশনাল লেটার, সুপারিশপত্র, উদ্দেশ্য বিবৃতি, সিভি, পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্রের কপি এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময় : ১ মার্চ, ২০২৬।
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ইরাসমাস মুন্ডাস হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য যৌথ মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ করে দেয়। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইউরোপের অন্তত দুই বা তার বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন।
সুযোগ-সুবিধা
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। থাকছে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা, ভ্রমণ খরচ, ভিসার সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য মাসিক উপবৃত্তি।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিকস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেই শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবন। শর্ত হলো, প্রার্থীদের ২০২৬ সালের ১ আগস্টের মধ্যে স্নাতকের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে গ্রিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে। ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সনদ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, মটিভেশনাল লেটার, সুপারিশপত্র, উদ্দেশ্য বিবৃতি, সিভি, পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্রের কপি এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময় : ১ মার্চ, ২০২৬।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।২ ঘণ্টা আগে
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে।৭ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়২০ ঘণ্টা আগে
পল্লব শাহরিয়ার
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে। নোট নেওয়া শুধু বোঝার সুবিধাই করে না, পরীক্ষার আগে দ্রুত রিভিশনেরও সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।
পরীক্ষার আগে পুরো বই পড়ার বদলে নোট দেখলে সময় বাঁচে। নোটে মূল ডেফিনিশন, সূত্র, উদাহরণ থাকলে রিভিশন দ্রুত হয়। নোট মানে সব সময় বইয়ের ভাষা নয়, তুমি নিজের মতো করে, নিজের বোঝা অনুযায়ী লিখবে। চাইলে ছবি, ডায়াগ্রাম, টেবিল বা রং ব্যবহার করে নোট সুন্দর ও বোধগম্য করতে পার। এতে পরবর্তী সময়ে পড়া আরও সহজ মনে হয়। কারণ, তা তোমার কাছে পরিচিত ফরম্যাটে সাজানো থাকে।
কীভাবে ভালো নোট নেওয়া যায়
১. শিরোনাম ও তারিখ লিখে শুরু করো: টপিক/অধ্যায়ের নাম ও তারিখ লিখে নিলে
পরে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।
২. সংক্ষিপ্ত সারাংশ (২-৩ লাইন): ক্লাসের শুরুতে বা শেষে কী শিখলে তার ছোট
সারাংশ লিখে রাখো।
৩. বুলেট পয়েন্টে তথ্য লেখো: বড় অনুচ্ছেদের বদলে পয়েন্টে লিখলে পড়া সহজ হয়।
৪. গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা সূত্র আলাদা করো: আন্ডারলাইন, বক্স বা স্টার (*) ব্যবহার করতে পারো।
৫. উদাহরণ ও ডায়াগ্রাম যোগ করো: বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতে নমুনা অঙ্ক বা স্কেচ রাখো।
৬. সংজ্ঞা, কারণ, ফল আলাদা করো: যেমন সংজ্ঞা → কারণ → উদাহরণ → ফল।
৭. রং ও হাইলাইটার ব্যবহার করো (যদি সম্ভব হয়): তবে মাত্র ২-৩টি রং ব্যবহার করাই ভালো; অতিরিক্ত রং বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
৮. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লেখো: নোটের শেষে ২-৩টি ছোট প্রশ্ন যুক্ত করে রিভিশনের জন্য রাখো।
৯. এক লাইনের সারসংক্ষেপ লিখে শেষ করো: টপিক শেষে ১-২ লাইনের সারাংশ রাখলে পরে পড়তে সুবিধা হয়।
ছোট নমুনা নোট
টপিক: পানিচক্র
তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২৫
সারাংশ: পানি প্রকৃতিতে বাষ্পীভবন, সংবহন ও বৃষ্টির মাধ্যমে চলাচল করে, এটিই পানিচক্র।
ধাপসমূহ:
বাষ্পীভবন: সূর্যের তাপে সমুদ্র/নদীর পানি বাষ্পে পরিণত হয়।
সংবহন (কনডেনসেশন): বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ তৈরি করে।
বৃষ্টি (প্রেসিপিটেশন): মেঘ থেকে পানি বৃষ্টি বা তুষার হয়ে পড়ে।
সঞ্চালন: পানি মাটিতে জমে নদী-পাতালে ফিরে যায়।
গুরুত্বপূর্ণ: পানিচক্র ধারাবাহিক;
এতে কোনো নতুন পানি সৃষ্টি হয় না, পানি বারবার ঘোরে।
উদাহরণ: বৃষ্টির পানি পুকুরে
জমে মাছের জন্য আবাস
তৈরি করে।
প্রশ্ন (রিভিশন):
১. বাষ্পীভবন কী?
২. কনডেনসেশন কেন হয়?
সারসংক্ষেপ: সূর্যের তাপ পানিচক্র চালায়, বাষ্পীভবন মেঘ তৈরি করে, আর মেঘ বৃষ্টি হয়ে পানি ফেরায়।
ছোট চেকলিস্ট
আজকের টপিক ও তারিখ লিখেছি?
৩টি বা তার কম মূল পয়েন্ট
বুলেটে রেখেছি?
অন্তত ১টি উদাহরণ বা
ডায়াগ্রাম আছে?
শেষে ১-২টি প্রশ্ন ও সারসংক্ষেপ রেখেছি?
কীভাবে এসব অভ্যাস তৈরি করা যায়
শেখা কখনোই শুধু বই খুলে বসার নাম নয়; বুদ্ধিমানের মতো নিয়মানুবর্তী হয়ে শেখাই আসল শিক্ষা। ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে রাখার অভ্যাস ছোট হলেও এর উপকার অনেক বড়। এটি একটি ছোট অভ্যাস হলেও এটি শেখাকে আরও সহজ, গোছানো ও আনন্দদায়ক করে তোলে।
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে। নোট নেওয়া শুধু বোঝার সুবিধাই করে না, পরীক্ষার আগে দ্রুত রিভিশনেরও সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।
পরীক্ষার আগে পুরো বই পড়ার বদলে নোট দেখলে সময় বাঁচে। নোটে মূল ডেফিনিশন, সূত্র, উদাহরণ থাকলে রিভিশন দ্রুত হয়। নোট মানে সব সময় বইয়ের ভাষা নয়, তুমি নিজের মতো করে, নিজের বোঝা অনুযায়ী লিখবে। চাইলে ছবি, ডায়াগ্রাম, টেবিল বা রং ব্যবহার করে নোট সুন্দর ও বোধগম্য করতে পার। এতে পরবর্তী সময়ে পড়া আরও সহজ মনে হয়। কারণ, তা তোমার কাছে পরিচিত ফরম্যাটে সাজানো থাকে।
কীভাবে ভালো নোট নেওয়া যায়
১. শিরোনাম ও তারিখ লিখে শুরু করো: টপিক/অধ্যায়ের নাম ও তারিখ লিখে নিলে
পরে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।
২. সংক্ষিপ্ত সারাংশ (২-৩ লাইন): ক্লাসের শুরুতে বা শেষে কী শিখলে তার ছোট
সারাংশ লিখে রাখো।
৩. বুলেট পয়েন্টে তথ্য লেখো: বড় অনুচ্ছেদের বদলে পয়েন্টে লিখলে পড়া সহজ হয়।
৪. গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা সূত্র আলাদা করো: আন্ডারলাইন, বক্স বা স্টার (*) ব্যবহার করতে পারো।
৫. উদাহরণ ও ডায়াগ্রাম যোগ করো: বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতে নমুনা অঙ্ক বা স্কেচ রাখো।
৬. সংজ্ঞা, কারণ, ফল আলাদা করো: যেমন সংজ্ঞা → কারণ → উদাহরণ → ফল।
৭. রং ও হাইলাইটার ব্যবহার করো (যদি সম্ভব হয়): তবে মাত্র ২-৩টি রং ব্যবহার করাই ভালো; অতিরিক্ত রং বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
৮. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লেখো: নোটের শেষে ২-৩টি ছোট প্রশ্ন যুক্ত করে রিভিশনের জন্য রাখো।
৯. এক লাইনের সারসংক্ষেপ লিখে শেষ করো: টপিক শেষে ১-২ লাইনের সারাংশ রাখলে পরে পড়তে সুবিধা হয়।
ছোট নমুনা নোট
টপিক: পানিচক্র
তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২৫
সারাংশ: পানি প্রকৃতিতে বাষ্পীভবন, সংবহন ও বৃষ্টির মাধ্যমে চলাচল করে, এটিই পানিচক্র।
ধাপসমূহ:
বাষ্পীভবন: সূর্যের তাপে সমুদ্র/নদীর পানি বাষ্পে পরিণত হয়।
সংবহন (কনডেনসেশন): বাষ্প ঠান্ডা হয়ে মেঘ তৈরি করে।
বৃষ্টি (প্রেসিপিটেশন): মেঘ থেকে পানি বৃষ্টি বা তুষার হয়ে পড়ে।
সঞ্চালন: পানি মাটিতে জমে নদী-পাতালে ফিরে যায়।
গুরুত্বপূর্ণ: পানিচক্র ধারাবাহিক;
এতে কোনো নতুন পানি সৃষ্টি হয় না, পানি বারবার ঘোরে।
উদাহরণ: বৃষ্টির পানি পুকুরে
জমে মাছের জন্য আবাস
তৈরি করে।
প্রশ্ন (রিভিশন):
১. বাষ্পীভবন কী?
২. কনডেনসেশন কেন হয়?
সারসংক্ষেপ: সূর্যের তাপ পানিচক্র চালায়, বাষ্পীভবন মেঘ তৈরি করে, আর মেঘ বৃষ্টি হয়ে পানি ফেরায়।
ছোট চেকলিস্ট
আজকের টপিক ও তারিখ লিখেছি?
৩টি বা তার কম মূল পয়েন্ট
বুলেটে রেখেছি?
অন্তত ১টি উদাহরণ বা
ডায়াগ্রাম আছে?
শেষে ১-২টি প্রশ্ন ও সারসংক্ষেপ রেখেছি?
কীভাবে এসব অভ্যাস তৈরি করা যায়
শেখা কখনোই শুধু বই খুলে বসার নাম নয়; বুদ্ধিমানের মতো নিয়মানুবর্তী হয়ে শেখাই আসল শিক্ষা। ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে রাখার অভ্যাস ছোট হলেও এর উপকার অনেক বড়। এটি একটি ছোট অভ্যাস হলেও এটি শেখাকে আরও সহজ, গোছানো ও আনন্দদায়ক করে তোলে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।২ ঘণ্টা আগে
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।৭ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়২০ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন ও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়ের ওপর। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স ২০২৫’।
ইতিমধ্যে এটি গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিল্পোদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
২৭ ও ২৮ নভেম্বর গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়।’ এই থিম বর্তমান বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সাম্যিক উন্নয়ন—এসবই আজকের উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই জটিল ও আন্তসম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলোকে গবেষণা ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে মোকাবিলার পথ খুঁজে বের করাই হচ্ছে এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।
এবারের সম্মেলনে আয়োজকদের কাছে ১৯২টি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্য থেকে রিভিউ প্যানেলের কঠোর মূল্যায়নের মাধ্যমে ১১৩টি উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত তিনবারের আয়োজনের পেপারের প্রায় ৩০ শতাংশ স্কোপাস–ইন্ডেক্সড জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যা কনফারেন্সের বড় সফলতা। গবেষকেরা তাঁদের প্রবন্ধে টেকসই অর্থনৈতিক মডেল, সবুজ অর্থায়ন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা, সাইবার আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিশাস্ত্র, ডিজিটাল রূপান্তর, শ্রম অধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতিসহ নানাবিধ বিষয়ে তাঁদের সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করবেন।
বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে একটি সত্যিকারের বৈশ্বিক জ্ঞানবিনিময় মঞ্চে পরিণত করেছে।
আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫-এর মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের করপোরেট নীতি, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক চর্চা ও সুশাসনের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে। এই সম্মেলন একাডেমিয়া, শিল্প খাত, নীতিনির্ধারক ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি সক্রিয় সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক মানের একটি প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের তরুণ ও উদীয়মান গবেষকদের সামনে নিজেদের কাজ উপস্থাপনের একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি হবে, যা তাঁদের বৈশ্বিক গবেষণা অঙ্গনে প্রবেশের পথ সুগম করবে।
সম্মেলনে আলোচিত গবেষণা ও সুপারিশমালা সরকার ও নীতিনির্ধারকদের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। এ ছাড়া সম্মেলনের সেরা গবেষণাপত্রগুলোর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে, যা দেশে গুণগত গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এবং গবেষণা সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
বর্তমান সময়ে একটি দেশের উন্নয়নকে শুধু ভৌত অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে মাপা যায় না, বরং এর মানদণ্ড এখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন ও পরিবেশবান্ধব নীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫ ঠিক এই কারণেই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল একটি একাডেমিক সম্মেলনই নয়, বরং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে উদ্ভাবন, গবেষণা ও নতুন প্রজন্মের মেধাকে কাজে লাগানোর একটি বলিষ্ঠ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যময় গবেষণা এবং ভবিষ্যৎমুখী সংলাপের সমন্বয়ে এই কনফারেন্স বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্থান পাবে বলে প্রতিষ্ঠানটির দৃঢ় বিশ্বাস।
বৈশ্বিক প্রযুক্তিবিপ্লব, জলবায়ু সংকট ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এই যুগে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন এখন কেবল জিডিপির সংখ্যার ওপর নয়, বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা নির্ভর করে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অংশগ্রহণমূলক সুশাসন ও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিনিময়ের ওপর। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স ২০২৫’।
ইতিমধ্যে এটি গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিল্পোদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
২৭ ও ২৮ নভেম্বর গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠেয় এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়।’ এই থিম বর্তমান বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সাম্যিক উন্নয়ন—এসবই আজকের উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই জটিল ও আন্তসম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলোকে গবেষণা ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে মোকাবিলার পথ খুঁজে বের করাই হচ্ছে এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।
এবারের সম্মেলনে আয়োজকদের কাছে ১৯২টি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে, যার মধ্য থেকে রিভিউ প্যানেলের কঠোর মূল্যায়নের মাধ্যমে ১১৩টি উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত তিনবারের আয়োজনের পেপারের প্রায় ৩০ শতাংশ স্কোপাস–ইন্ডেক্সড জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যা কনফারেন্সের বড় সফলতা। গবেষকেরা তাঁদের প্রবন্ধে টেকসই অর্থনৈতিক মডেল, সবুজ অর্থায়ন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা, সাইবার আইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিশাস্ত্র, ডিজিটাল রূপান্তর, শ্রম অধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতিসহ নানাবিধ বিষয়ে তাঁদের সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করবেন।
বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে একটি সত্যিকারের বৈশ্বিক জ্ঞানবিনিময় মঞ্চে পরিণত করেছে।
আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫-এর মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের করপোরেট নীতি, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক চর্চা ও সুশাসনের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে। এই সম্মেলন একাডেমিয়া, শিল্প খাত, নীতিনির্ধারক ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি সক্রিয় সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক মানের একটি প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের তরুণ ও উদীয়মান গবেষকদের সামনে নিজেদের কাজ উপস্থাপনের একটি দুর্লভ সুযোগ তৈরি হবে, যা তাঁদের বৈশ্বিক গবেষণা অঙ্গনে প্রবেশের পথ সুগম করবে।
সম্মেলনে আলোচিত গবেষণা ও সুপারিশমালা সরকার ও নীতিনির্ধারকদের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। এ ছাড়া সম্মেলনের সেরা গবেষণাপত্রগুলোর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে, যা দেশে গুণগত গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এবং গবেষণা সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
বর্তমান সময়ে একটি দেশের উন্নয়নকে শুধু ভৌত অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে মাপা যায় না, বরং এর মানদণ্ড এখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন ও পরিবেশবান্ধব নীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের আইটিডি কনফারেন্স ২০২৫ ঠিক এই কারণেই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল একটি একাডেমিক সম্মেলনই নয়, বরং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে উদ্ভাবন, গবেষণা ও নতুন প্রজন্মের মেধাকে কাজে লাগানোর একটি বলিষ্ঠ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যময় গবেষণা এবং ভবিষ্যৎমুখী সংলাপের সমন্বয়ে এই কনফারেন্স বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্থান পাবে বলে প্রতিষ্ঠানটির দৃঢ় বিশ্বাস।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।২ ঘণ্টা আগে
সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।৭ ঘণ্টা আগে
পড়াশোনাকে সহজ ও মজার করে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি হলো নোট নেওয়া। ক্লাসে শিক্ষক যা বোঝান, সব সময় মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজের হাতে ছোট করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখলে, তা পরে খুব সহজে মনে পড়ে।৭ ঘণ্টা আগে