গবেষণা ডেটা বিশ্লেষণ করবেন যেভাবে

গবেষণার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ

আপনি ডেটা সংগ্রহের আগে বা বিশ্লেষণ শুরুর আগেই নিজেকে প্রশ্ন করুন:

আমি কী জানতে চাইছি?

এই তথ্য দিয়ে আমি কী প্রমাণ বা ব্যাখ্যা করতে চাই?

যেমন আপনি যদি গবেষণায় খুঁজতে চান, ‘ফিনটেক ব্যবহারের ফলে গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয়প্রবণতা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে’; তাহলে আপনার বিশ্লেষণ হবে তুলনামূলক (before vs after) এবং সেই অনুযায়ী ডেটার ধরন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্ধারিত হবে।