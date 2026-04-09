Ajker Patrika
শিক্ষা

রাজধানীর কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ দিন অনলাইন ও ৩ দিন অফলাইন ক্লাস হবে: শিক্ষামন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ৫৭
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগরীর কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন দিন অফলাইন এবং তিন দিন অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামী রোববার থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু হবে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘শনি, সোম ও বুধবার ফিজিক্যাল ক্লাস হবে। আর রোব, মঙ্গল, বৃহস্পতি—এই তিন দিন অনলাইন, স্কুলে আসবে না।’

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানশিক্ষাশিক্ষামন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

