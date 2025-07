আইইএলটিএস ছাড়াই পালের্মো বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

ইউল্যাব সিএসই বিভাগের উদ্যোগে সেমিনার আয়োজন

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই ২০২৫) ‘From Classroom to Career: Preparing for the Future in the IT Industry’ শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বিভাগের ৯০ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ

১ দিন আগে