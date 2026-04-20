বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতি: কাগজপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ

ডা. আফিয়া তাসনীম
আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ০৪
বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতির একটি বড় অংশজুড়ে থাকে অধ্যয়ন। তবে কেবল জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়; সে জ্ঞানকে বোর্ডে উপস্থাপনা দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলন। পরামর্শ দিয়েছেন ৪৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে (মেধাক্রম-৭) সুপারিশপ্রাপ্ত ডা. আফিয়া তাসনীম

মক ভাইভা দেওয়া

বাস্তব পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মক ভাইভার কোনো বিকল্প নেই। অনেক প্রার্থী শুধু পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন, যা একটি বড় ভুল। ভাইভায় শুধু জানাই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং জানা বিষয়টি কতটা সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুখস্থ বিদ্যা বা একা অনুশীলনের মাধ্যমে ভাইভার জড়তা দূর করা সম্ভব নয়। এটি দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো নিয়মিত মক ভাইভা অনুশীলন। এতে বোর্ডের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায় এবং নিজের শক্তি ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

আয়নার সামনে অনুশীলন

নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার অনুশীলন আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। এতে শারীরিক ভাষা, কণ্ঠস্বর, চোখের যোগাযোগ এবং অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। আয়নায় নিজেকে যেভাবে দেখা যায়, ভাইভা বোর্ডও অনেকটা সেভাবেই মূল্যায়ন করে। এই উপলব্ধি উপস্থাপনাকে আরও পরিপাটি করে তোলে।

ভয়েস রেকর্ডিং

নিজের উত্তর রেকর্ড করে শোনা একটি কার্যকর কৌশল। অনেক সময় কথা বলার মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি না কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা, গতি বা উচ্চারণে কোনো সমস্যা রয়েছে কি না। রেকর্ড শোনার মাধ্যমে এসব ত্রুটি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ভাইভায় স্পষ্ট, স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রিত গতির কথা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এই অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

গ্রুপ স্টাডি ও পারস্পরিক সহযোগিতা

তিন-চারজনের একটি ছোট স্টাডি গ্রুপ তৈরি করে নিয়মিত মক ভাইভার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে বাস্তব ভাইভার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া একে অপরের ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণের মাধ্যমে উত্তরগুলো আরও যুক্তিযুক্ত এবং সাবলীল করা সম্ভব। অতএব, ভাইভা প্রস্তুতিতে পড়ার পাশাপাশি বলার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল তথ্য জানা নয়, বরং তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করাই মূল দক্ষতা।

কাগজপত্রের প্রস্তুতি ও শেষ মুহূর্তের সতর্কতা

ভাইভা শুরুর অন্তত এক সপ্তাহ আগে প্রয়োজনীয় সব মূল সনদপত্র এবং সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সঠিকভাবে সাজিয়ে রাখা উচিত। শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়ো মানসিক চাপ বাড়ায়, যা ভাইভায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিপিএসসির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ডকুমেন্ট একটি স্বচ্ছ ফাইলে গুছিয়ে রাখুন এবং কোনো ভুল বা অসংগতি থাকলে তা আগেই সংশোধন করুন।

ভাইভায় পোশাক

ভাইভা বোর্ডে প্রথম দর্শনেই প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয় পোশাকের মাধ্যমে। তাই পোশাক হতে হবে মার্জিত, পরিপাটি এবং আরামদায়ক।

ছেলেদের জন্য পোশাক

ছেলেদের ক্ষেত্রে ফুল হাতা সাদা শার্ট এবং গাঢ় রঙের (কালো, নেভি ব্লু বা গাঢ় ধূসর) ফরমাল প্যান্ট সবচেয়ে উপযোগী। শার্ট অবশ্যই ইন করা থাকতে হবে এবং মানানসই বেল্ট ব্যবহার করা উচিত। টাই পরলে অতিরিক্ত উজ্জ্বল বা জাঁকজমকপূর্ণ নকশা এড়িয়ে চলাই ভালো। কালো ফরমাল জুতা অবশ্যই পরিষ্কার ও পালিশ করা থাকতে হবে। চুল ও নখ ছোট রাখা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। দাড়ি থাকলে তা পরিপাটি ও ছাঁটা অবস্থায় রাখা উচিত।

মেয়েদের জন্য পোশাক

মেয়েদের জন্য শাড়ি ভাইভার জন্য সবচেয়ে আদর্শ ও ঐতিহ্যবাহী পোশাক। হালকা ও মার্জিত রঙের শাড়ি, যেমন অব-হোয়াইট, হালকা নীল, ছাই বা ক্রিম—বেছে নেওয়া উত্তম। শাড়ির নকশা যেন অতিরিক্ত ঝলমলে না হয়। ব্লাউজ থ্রি-কোয়ার্টার বা ফুল হাতা হলে আরও পরিপাটি দেখায়। যাঁরা শাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, তাঁরা ফরমাল সালোয়ার-কামিজ পরতে পারেন। মেকআপ হওয়া উচিত ন্যাচারাল ও হালকা। গয়না হিসেবে ছোট দুল ও একটি সাধারণ ঘড়ি যথেষ্ট। হিজাব বা বোরখা পরিধানকারীরা মার্জিত রং ও পরিপাটি স্টাইল বজায় রাখবেন। অতিরিক্ত ঝালর বা ভারী ডিজাইন এড়িয়ে চলাই ভালো।

পরিশেষে, পোশাক যা-ই হোক না কেন, তা অবশ্যই পরিষ্কার, ইস্ত্রিরি করা এবং মানানসই হওয়া উচিত।

