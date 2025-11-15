দাখিল ৯ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়াল

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দাখিল ৯ম শ্রেণির (পরীক্ষা-২০২৬) রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বিশেষ বিবেচনায় আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ছালেহ আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নরত যেসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ পড়েছে, তারা বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। এ জন্য সোনালী ব্যাংকের সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা ও ই-এসআইএফ পূরণের সময়সীমা ১৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
ফি জমা দেওয়ার পর তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রির অপশন সক্রিয় হবে। এ ছাড়া তথ্য (ই-এসআইএফ) এন্ট্রির শেষ সময়ও ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি বা তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনভিত্তিক সিম নম্বর থেকে অফিস সময়ের মধ্যে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটে মোট ১ হাজার ৭৯৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মো. আবু হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ১৬ নভেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ১৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার প্রতি ইউনিটের জন্য আবেদন ফি ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর্কিটেকচার বিভাগে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হবে (মোট ১ হাজার ২০০ টাকা)। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের অনার্স ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পরীক্ষায় ৩১টি অনার্স বিষয়ে ৮৭৩টি কলেজের ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯১ (দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত একানব্বই) জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ পরীক্ষার গড় পাসের হার ৬৮.৬৭%।
প্রকাশিত ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ৪ বছরের সমন্বিত ফলাফল (সিজিপিএ) অতিসত্বর প্রকাশ করা হবে।
প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে থাকে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপেরিয়রে (ইএনএস) থেকে ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
একোল নর্মাল সুপেরিয়র ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অবস্থিত একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ১৭৯৪ সালে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে উত্তীর্ণ বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র ও অঁরি বের্গসন, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং রাজনৈতিক নেতা লেওঁ ব্লুম।
বৃত্তিটির সুযোগ-সুবিধা
এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাসে ১ হাজার ইউরো ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে।
বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ
বৃত্তিটির আওতায় একোল নর্মাল সুপেরিয়রের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০টি ও সাহিত্য বিভাগে ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। একই সঙ্গে এই বৃত্তির মেয়াদ হবে তিন বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। তবে আগে কোনো একসময় যেসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন প্রার্থীর আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৬ বছরের কম হতে হবে। নির্ধারিত প্রোগ্রামে আবেদন করতে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান: অ্যানথ্রোপোলজি, আরকিওলজি, ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ (গ্রিক, লাতিন), ফিল্ম স্টাডিজ, থিয়েটার স্টাডিজ, আর্ট হিস্ট্রি, মিউজিকোলজি, কগনিটিভ সায়েন্সেস, ইকোনমিকস, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, আইন ও দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব।
বিজ্ঞান: বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওসায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যাথমেটিকস, ফিজিকস, কগনিটিভ সায়েন্সেস।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, ১-৩ পৃষ্ঠার মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, ২-৪টি সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে) এবং আপডেটেড সিভি। সব কাগজপত্র পিডিএফ ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হলো এমন একটি সাধারণ ভাষা, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যবহার করেন। এ ভাষা ব্যবহারকারীদের সবার মাতৃভাষা ভিন্ন হয়ে থাকে। আরও সহজভাবে বললে, যদি একজন চায়নিজ, একজন বাংলাদেশি আর একজন ফরাসি মানুষ একসঙ্গে কাজ করেন, তখন তাঁরা সবাই আলাদা ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এমন পরিবেশে তাঁরা যে ভাষায় একে অন্যকে বুঝতে পারেন, সেটাই তাঁদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। এটি এমন একটি সাধারণ ভাষাকে বোঝায়, যা কোনো দেশের নিজস্ব ভাষা। যেটা অন্য ভাষাভাষী মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখে এবং সে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা শব্দটি এসেছে মধ্যযুগের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি মিশ্র ভাষা থেকে। যেটি ছিল রোমান্স ভাষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একধরনের পিজিন। মানব ইতিহাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা গড়ে উঠেছে। এগুলো সৃষ্টি হয়েছে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, কূটনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পরস্পরের জ্ঞান বিনিময়ের জন্য। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে বহু মানুষের ব্যবহৃত ভাষা অনেক সময় আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে যেমন ইংরেজি একধরনের বিশ্বব্যাপী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। চলুন, জেনে নেওয়া যাক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা কেন জানা দরকার:
যোগাযোগের জন্য
আন্তর্জাতিক ভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানলে পৃথিবীর যেকোনো দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলা অনেক সহজ হয়। মানুষের ভাষা ভিন্ন হলেও একটি সাধারণ ভাষা জানলে সবাই একে অন্যকে বুঝতে পারেন। ধরুন, একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ফ্রান্সের একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছেন। যদি দুজনেই ইংরেজি জানেন, তাহলে তাঁদের যোগাযোগ খুব সহজ হয়। তাঁরা তাঁদের কাজ, পণ্য, দাম, সমস্যা—সবকিছু স্পষ্টভাবে বলতে পারেন। আবার একজন ছাত্র যদি বিদেশে পড়তে যায়, তাহলে ইংরেজির মতো একটি গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজ জানলে তার ক্লাসে পড়া বুঝতে সুবিধা হয়।
ইংরেজি ভাষা ছাড়াও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ফরাসি ও উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার অনেক দেশে ফরাসি একটি আঞ্চলিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে উর্দু একটি জাতীয় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা।
শিক্ষা ও জ্ঞানের দরজা খোলে
বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বই, গবেষণাপত্র, ওয়েবসাইট, টিউটোরিয়াল এবং ভিডিও—সবই ইংরেজির মতো একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় পাওয়া যায়। যাঁরা এই ভাষা জানেন, তাঁরা পৃথিবীর যেকোনো জায়গার জ্ঞান সহজে পেতে পারেন। যেমন: গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মেডিসিন—সব বিষয়ের উন্নত বইয়ের বেশির ভাগই ইংরেজিতে লেখা। বিদেশি বিভিন্ন অনলাইনে কোর্স করতে চাইলেও ইংরেজি জানা জরুরি। কারণ এখানেও ক্লাস, লেকচার, অ্যাসাইনমেন্ট সব ইংরেজিতে হয়ে থাকে। এমন পরিবেশে একটি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানলে তাঁর জন্য জ্ঞান আহরণের দরজা খুলে যায়।
সংস্কৃতিগত সংযোগ তৈরি করে
একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় আমরা শুধু কথাই বলি না; বরং অন্য দেশের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং অনুভূতি সম্পর্কে বুঝতে পারি। অন্য দেশের গান, সিনেমা, নাটক, বই—সবকিছু সহজে বুঝতে পারি। এতে সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ে, একে অন্যের প্রতি সম্মান বাড়ে। দুই দেশের মানুষের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি কমে আসে। কারণ তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। একটি সাধারণ ভাষা মানুষকে আরও কাছে এনে দেয়, যা সংস্কৃতি থেকে সম্পর্ক—সবকিছুই মজবুত করে।
ভ্রমণ ও পর্যটনে সাহায্য করে
বিদেশে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হয়, সেটা হলো কথা বলা। আন্তর্জাতিক ভাষা জানলে বিদেশে ভ্রমণ অনেক সহজ হয়। আপনি বিমানবন্দর, দোকান, রেস্টুরেন্ট, ট্রেন—সব জায়গায় লোকজনের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবেন। পথ হারালে রাস্তায় কাউকে প্রশ্ন করতে পারবেন। ট্যুর গাইডের কথা বুঝতে পারবেন। এতে আপনার মানচিত্র পড়া সহজ হবে।
বিশ্বায়নের যুগে প্রয়োজনীয় দক্ষতা
এখন পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। সবাই সবার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই একে অন্যের ভাষা বোঝার জন্য লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানা জরুরি। পিজিন ভাষাগুলো তাই সাধারণত লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে ক্রেওল ভাষা এবং কিছু ক্ষেত্রে মিশ্র ভাষাও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। বিশ্বায়নের এ যুগে এমন একটি বিদেশি ভাষা নিজের আয়ত্তে থাকা উচিত, যে ভাষাকে যেকোনো পরিবেশে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কাকে বিশ্বায়নের এ যুগে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
