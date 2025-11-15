Ajker Patrika
দাখিল ৯ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়াল

শিক্ষা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দাখিল ৯ম শ্রেণির (পরীক্ষা-২০২৬) রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বিশেষ বিবেচনায় আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ছালেহ আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নরত যেসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ পড়েছে, তারা বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। এ জন্য সোনালী ব্যাংকের সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা ও ই-এসআইএফ পূরণের সময়সীমা ১৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফি জমা দেওয়ার পর তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রির অপশন সক্রিয় হবে। এ ছাড়া তথ্য (ই-এসআইএফ) এন্ট্রির শেষ সময়ও ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি বা তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনভিত্তিক সিম নম্বর থেকে অফিস সময়ের মধ্যে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

