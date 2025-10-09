Ajker Patrika
> শিক্ষা

এআইইউবিতে চালু হলো পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এআইইউবিতে নতুন কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
এআইইউবিতে নতুন কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ৫ অক্টোবর একটি নতুন পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স ‘আরটিএল ডিজাইন, ভেরিফিকেশন, সিনথেসিস অ্যান্ড পিএনআর ফর ডিজিটাল ভিএলএসআই ডিজাইন’ কোর্সের উদ্বোধন করেছে।

এই কোর্সটি এআইইউবি ইনস্টিটিউট অব কনটিনিউইং এডুকেশন (আইসিই) এবং ডা. আনোয়ারুল আবেদীন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশনের (ডি২এ২আই) যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে। কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাগত জ্ঞান ও শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান দূর করা। এতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আধুনিক ডিজিটাল ভিএলএসআই ডিজাইনে বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, যা তাঁদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা বাড়াবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর ভিএলএসআই অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেমসের (সিভিইএস) ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার মাসুদ রিজভি কোর্সের উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং বৈশ্বিক ভিএলএসআই পেশাজীবী চাহিদার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এআইইউবির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ভিএলএসআই গবেষণা ও শিক্ষার বিবর্তন তুলে ধরে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেন, যাতে তাঁরা ভিএলএসআই ডিজাইনে বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

কোর্সের সহপ্রশিক্ষক ও অভিজ্ঞ ফিজিক্যাল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার আতাউস শফি কোর্সের পাঠক্রম ও নবীন ভিএলএসআই ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা তুলে ধরেন। ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিক হোসেন বিশ্বব্যাপী ভিএলএসআই শিল্পের দ্রুত প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ ধরনের বিশেষায়িত প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এআইইউবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ডি২এ২আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান কোর্সের প্রশিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান এবং ২০২১ সালে ডি২এ২আই প্রতিষ্ঠার পেছনের দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ করেন।

উদ্বোধনী ব্যাচের ২৬ জন শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের ভবিষ্যতের সফলতার জন্য শুভকামনা জানান। ড. শহরিয়ার মাসুদ রিজভি সব অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

সবচেয়ে প্রভাবশালী ৪ মিডিয়ার লাগাম এখন ৪ শীর্ষ ধনীর হাতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

এআইইউবিতে চালু হলো পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স

এআইইউবিতে চালু হলো পেশাগত ও শিল্পমুখী কোর্স

ঢাবিতে ২৪৪ কোটি টাকায় চীন মৈত্রী হল নির্মাণের অনুমোদন দিল চীন

ঢাবিতে ২৪৪ কোটি টাকায় চীন মৈত্রী হল নির্মাণের অনুমোদন দিল চীন

১৬ অক্টোবর এইচএসসির ফল প্রকাশে শিক্ষা বোর্ডগুলোর ঐকমত্য

১৬ অক্টোবর এইচএসসির ফল প্রকাশে শিক্ষা বোর্ডগুলোর ঐকমত্য

কুয়েটের উপাচার্যের পদত্যাগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি

কুয়েটের উপাচার্যের পদত্যাগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি