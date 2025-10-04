টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
কানাডায় ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এ সুযোগ উন্মুক্ত। এই বৃত্তি সুবিধার আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর থাকবে।
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার অন্যতম প্রাচীন ও বিশ্বখ্যাত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং একাডেমিক উৎকর্ষের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। অন্টারিও প্রদেশের টরন্টো শহরের কেন্দ্রস্থলে এর মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত। পাশাপাশি মিসিসাগা এবং স্কারবোরোতে আরও দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অসংখ্য বৃত্তির সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাওয়ার্ড এক্সপ্লোরার ব্যবহার করলে সহজেই সবগুলো বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। প্রতিটি বৃত্তির নিজস্ব মূল্যমান নির্ধারিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিবছর প্রায় ৪ হাজার ৫০০টি বৃত্তি দিয়ে থাকে। যার মোট মূল্য প্রায় ২ কোটি মার্কিন ডলার। এ ছাড়া বছরে আরও প্রায় ৫ হাজার ইনকোর্স পুরস্কার দিয়ে থাকে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই লিংকে গিয়ে সুযোগ-সুবিধা ও বৃত্তিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
বৃত্তির ধরন
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির মধ্যে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো স্কলারস প্রোগ্রাম, প্রেসিডেন্টস স্কলারস অব এক্সিলেন্স প্রোগ্রাম এবং লেস্টার বি. পিয়ারসন ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ।
আবেদনের যোগ্যতা
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বৃত্তির যোগ্যতার মানদণ্ড ভিন্ন। এটা নির্ভর করে আপনি কোন বৃত্তির জন্য আবেদন করছেন তার ওপর। প্রতিটি বৃত্তির নিজস্ব শর্ত ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন: প্রেসিডেন্টস স্কলারস অব এক্সিলেন্স প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিবছর প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মাধ্যমিক স্তরের আকর্ষণীয় ফলাফলধারী শিক্ষার্থীরা ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ বৃত্তির জন্য বিবেচিত হন।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিস্তৃত পরিসরের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফার্মেসি; মেডিকেল রেডিয়েশন সায়েন্সেস; বায়োমেডিকেল কমিউনিকেশনস; মেডিসিন; আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড ডিজাইন; ফরেস্ট্রি; নার্সিং; আইন, ম্যানেজমেন্ট; ইঞ্জিনিয়ারিং; সোশ্যাল সায়েন্স।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬।
