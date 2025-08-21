Ajker Patrika
> শিক্ষা

বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২০: ১৪
বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। বেতন-ভাতা আটকে রাখলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানের এমপিও স্থগিত এবং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

বুধবার (২০ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুল মান্নানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অধিদপ্তর থেকে নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদান করা হলেও কিছু প্রতিষ্ঠান প্রধান বা কমিটি নানা কারণে তা শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে না। অথচ বিধি অনুযায়ী বেতন-ভাতা আটকে রাখার এখতিয়ার প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা কমিটির নেই। এমনকি কোনো শিক্ষক-কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত হলেও তাঁর খোরপোশ ভাতা বন্ধ করা যাবে না।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় বেতন-ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ নির্দেশনা অমান্য করলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রধানের এমপিও স্থগিত বা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রবিধান মালা ২০০৯ অনুযায়ী কমিটির বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানশিক্ষককর্মচারীবেতনশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

সাদাপাথর লুট: ৫১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে দুদক

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

বেতন-ভাতা আটকে রাখলে মাদ্রাসাপ্রধানদের এমপিও স্থগিতের নির্দেশ

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান শেখার মজার ৩টি উপায়

বিজ্ঞান শেখার মজার ৩টি উপায়