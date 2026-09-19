জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি ভর্তির লিখিত পরীক্ষা ১৮ সেপ্টেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের এমফিল ও পিএইচডি কোর্সের লিখিত ভর্তি পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার ইনস্টিটিউটের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. আওলাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডির ডক্টর মালিকা কলেজে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সব ভর্তি-ইচ্ছুক আবেদনকারীকে অবশ্যই তাঁদের অনলাইন আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি সঙ্গে আনতে হবে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
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