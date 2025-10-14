কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

শিক্ষা ডেস্ক
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কার্যক্রম আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।
রোববার (১২ অক্টোবর) বোর্ডের সচিব মো. আল মাসুদ করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সময়সূচি অনুযায়ী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা (কক্ষ নম্বর: ৫০৪ ও ৫০৩) হতে বিতরণ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানরা অথবা তাদের মনোনীত গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। রেজিস্টেশন কার্ড গ্রহণের সময় উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ অঞ্চলভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি উল্লেখ রয়েছে।
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কার্যক্রম আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।
রোববার (১২ অক্টোবর) বোর্ডের সচিব মো. আল মাসুদ করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সময়সূচি অনুযায়ী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা (কক্ষ নম্বর: ৫০৪ ও ৫০৩) হতে বিতরণ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানরা অথবা তাদের মনোনীত গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। রেজিস্টেশন কার্ড গ্রহণের সময় উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ অঞ্চলভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি উল্লেখ রয়েছে।
অনিবার্য কারণবশত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আগামী ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা এবং প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট (স্নাতক) প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। ওই দিন বুধবার দুপুর ১২টায় শুরু হয়ে ১৬ নভেম্বর (রোববার) রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে। আগামী ২৪ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ভর্তি পরীক্ষা১৪ ঘণ্টা আগে
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ব্যাচেলর অব মেডিসিন, ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) এবং মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট ও ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ডিগ্রির ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১২ ডিসেম্বর।১৬ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাত সরকারি কলেজ একীভূত করে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাজধানীর শিক্ষা ভবন সংলগ্ন সড়কে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি জানিয়েছেন। আগামী তিন দিনের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাঁরা সড়ক ছাড়বেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।২০ ঘণ্টা আগে