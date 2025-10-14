Ajker Patrika
> শিক্ষা

কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

শিক্ষা ডেস্ক
কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কার্যক্রম আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

রোববার (১২ অক্টোবর) বোর্ডের সচিব মো. আল মাসুদ করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সময়সূচি অনুযায়ী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা (কক্ষ নম্বর: ৫০৪ ও ৫০৩) হতে বিতরণ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানরা অথবা তাদের মনোনীত গ্রহীতাকে নির্ধারিত তারিখে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। রেজিস্টেশন কার্ড গ্রহণের সময় উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। বোর্ডের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ অঞ্চলভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি উল্লেখ রয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিতরণ শুরু

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের ভর্তির আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের ভর্তির আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি