ইংরেজি প্যারাগ্রাফ লেখার সহজ উপায়

এই অংশে ৩-৪টি বাক্যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, উদাহরণ বা তথ্য তুলে ধরুন। চেষ্টা করুন প্রতিটি বাক্য যেন আগেরটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং মূল বক্তব্যকে সমর্থন করে। যেমন: They give us oxygen, food, and shelter. Trees help in controlling pollution and maintaining ecological balance. People and animals depend on trees for their daily needs.

সবশেষে উপসংহার

শেষ বাক্যে সারসংক্ষেপ বা বার্তা দিন। যেমন: So, we must protect trees to save our planet.

লেখা সহজ করতে অনুসরণ করুন কিছু কৌশল:

সহজ ও পরিচিত শব্দ ব্যবহার করুন

বাক্য ছোট ও পরিষ্কার রাখুন

বাংলা ভাবনায় শুরু করে ইংরেজিতে রূপান্তর করতে পারেন

প্রতিদিন একটি প্যারাগ্রাফ লেখার অভ্যাস গড়ুন

প্রয়োজন হলে ভালো নমুনা পড়ে অনুশীলন করুন। উদাহরণ:-

The Importance of Reading Books

Reading books is one of the best habits a person can have. It increases knowledge, improves vocabulary, and sharpens imagination. Books take us to different places and times without moving our feet. They also help in reducing stress and increasing focus. So, everyone should develop the habit of reading books regularly.

ইংরেজি প্যারাগ্রাফ লেখা মানে শুধু শব্দ জোড়া নয়, বরং চিন্তার পরিষ্কার প্রকাশ। নিয়মিত অনুশীলন ও সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করলে যেকোনো শিক্ষার্থীই এতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।