মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
কানাডার মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ সালের শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন এবং ২০২৭ সালের শীতকালীন মেয়াদের মধ্যে চলমান থাকবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার কুইবেক প্রদেশের মন্ট্রিয়ল শহরে অবস্থিত একটি গবেষণাধর্মী উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তর আমেরিকার অন্যতম শীর্ষ ফ্রেঞ্চ ভাষাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটি অর্থায়িত। বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন টিউশন ফি নির্ধারিত হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে তিনটি লেভেলে ফি নির্ধারিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফি-কাঠামো শিক্ষার মান ও গবেষণাধর্মী সুযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তিটি পেতে হলে নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো প্রার্থীকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে। প্রার্থীর স্টাডি পারমিট থাকতে হবে। কানাডার নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য নীতিমালার শর্ত পূরণ করতে হবে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, অফিশিয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, আপডেট করা সিভি, এক বা একাধিক সুপারিশপত্র, বৃত্তির জন্য একটি মটিভেশনাল লেটার ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতার সনদ।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, কলা ও সংগীত, যোগাযোগ, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পরিবেশ পরিকল্পনা ও ডিজাইন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, আইন, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াবলি।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
