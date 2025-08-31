Ajker Patrika
দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ছয় বিষয়ে দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। পরীক্ষাটি ছয়টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণির সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন পরে জানানো হবে।

বিষয়:

মাদ্রাসাপরীক্ষাপ্রাথমিক বিদ্যালয়অন্তর্বর্তীকালীন সরকারশিক্ষাবৃত্তি
