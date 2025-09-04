Ajker Patrika
> শিক্ষা

রাশিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

চাকরি ডেস্ক 
টমস্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি। ছবি: সংগৃহীত
টমস্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ায় ওপেন ডোর স্কলারশিপ-২০২৬-এর জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। সম্পূর্ণ অর্থায়িত এ বৃত্তিতে অর্থায়ন করবে দেশটির শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়।

ওপেন ডোর রাশিয়ার একটি আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রকল্প। যা বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিএসসি, এমএসসি, পিএইচডি ও পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে শুল্কমুক্ত উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়। এটি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ পরিবেশকে সহজ করে এবং পথ খুলে দেয় বৈশ্বিক শিক্ষা মঞ্চে পৌঁছানোর।

সুযোগ-সুবিধা

দেশটির এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে শিক্ষার্থীদের আইইএলটিএস বা টোয়েফলের প্রয়োজন নেই। বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে কোনো ফিও দিতে হবে না। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ওপেন ডোর বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আর ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ইংরেজি অথবা রাশিয়ান ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

বৈধ পাসপোর্টের কপি, পূর্বের ডিগ্রির সার্টিফিকেটের কপি ও ট্রান্সক্রিপ্ট, স্টেটমেন্ট অব পারপাস।

অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়

টমস্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি, আইটিএমও বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস অ্যান্ড টেকনোলজি, নোভোসিবিরস্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি, জাতীয় গবেষণা নিউক্লিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উরাল ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট পিটার্সবার্গ ইলেকট্রোটেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, পিটার দ্য গ্রেট সেন্ট পিটার্সবার্গ পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়, টমস্ক পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার ও ডেটা সায়েন্স, জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তি, স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, গণিত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এবং জনস্বাস্থ্য, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, ভৌতবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব এবং আধুনিক ভাষা, অর্থনীতি।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১৬ নভেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

রাশিয়াস্কলারশিপছাপা সংস্করণউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

সম্পর্কিত

রাশিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

রাশিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপ নিল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপ নিল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

এনটিআরসিএর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগের চিন্তা

এনটিআরসিএর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগের চিন্তা

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের