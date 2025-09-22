অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
নিউজিল্যান্ডে ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ড স্কলারশিপ-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
১৮৮৩ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশটির সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। ৬টি শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রয়েছে। ২০২৫ সালে প্রকাশিত কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ৬৫তম।
সুযোগ-সুবিধা
ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ড স্কলারশিপ-২০২৬-এর জন্য নির্বাচিত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাবদ ১০ হাজার নিউজিল্যান্ড ডলার (৭ লাখ ১৩ হাজার ৫১০ টাকা) দেওয়া হবে। এ ছাড়া এই অর্থ আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বেশি হতে পারে। টিউশন ফির বাইরে বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মৌখিক এবং লিখিত ইংরেজি ভাষা দক্ষতা থাকতে হবে। স্নাতকের জন্য আবেদন করতে উচ্চমাধ্যমিকের সনদ, স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতকের সনদ এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
আপডেট করা জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), একাডেমিক সব ধরনের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ডিগ্রি সার্টিফিকেট, পাসপোর্টের কপি এবং বৈধ আইইএলটিএস পরীক্ষার সনদ।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
আইন অনুষদ, কলা অনুষদ, বিজনেস স্কুল, প্রকৌশল ও ডিজাইন, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুষদ। এর বাইরে মেডিসিন ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছু বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো অ্যানেসথেসিওলজি, মেডিসিন, গাইনোকলজি ও প্রজননবিজ্ঞান, চক্ষুবিজ্ঞান, মনোরোগ চিকিৎসা এবং সার্জারি।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া আসিয়ানভুক্ত দেশ ও ভারতীয় শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন লিংকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর, ২০২৫।
