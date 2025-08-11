Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> বিশ্ববাণিজ্য

চীনকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়াতে বললেন ট্রাম্প

অনলাইন ডেস্ক
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন রপ্তানির একটি বড় অংশ যায় চীনে। সম্প্রতি চীনকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়াতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। রোববার স্থানীয় সময় রাতে নিজের ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘চীন সয়াবিনের ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত। আমি আশা করি, চীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন কেনা (চার গুণ) বাড়াবে। এর জন্য দরকারি যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করা হবে। প্রেসিডেন্ট সিকে ধন্যবাদ।’

বর্তমানে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি শুল্ক বিরতি চলছে। এর সময়সীমা শেষ হবে আগামীকাল অর্থাৎ ১২ আগস্ট। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্প যে চুক্তির কথা ভাবছেন তেমন চুক্তি বাস্তবায়ন করা কঠিন।

এদিকে, ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে সয়াবিনের দাম বেড়ে গেছে। আজ সোমবার শিকাগো বোর্ড অব ট্রেডে (সিবিওটি) সয়াবিনের দাম ২ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেড়ে প্রতি বুশেল ১০ দশমিক ১১ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চীন বিশ্বের বৃহত্তম সয়াবিন আমদানিকারক। গত বছর প্রায় ১০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন সয়াবিন আমদানি করেছে চীন। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং বেশির ভাগই ব্রাজিল থেকে কেনা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়ালে চীনকে তাদের চাহিদার সিংহভাগই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনতে হবে।

তবে বেইজিংভিত্তিক পরামর্শক সংস্থা অ্যাগ্রেডার কনসালটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা জনি জিয়াং বলেন, ‘এটা অসম্ভব। চীন কখনোই যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে চার গুণ বেশি সয়াবিন কিনবে না।’

আগামীকাল (১২ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ৯০ দিনের একটি শুল্ক বিরতি শেষ হচ্ছে। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে, এই চুক্তির সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। তবে এটি এখনো পরিষ্কার নয় যে, এই শুল্ক বিরতি বাড়ানোর জন্য ট্রাম্প চীন থেকে সয়াবিন কেনার শর্ত দিচ্ছেন কিনা।

এর আগে ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদের ‘ফেজ ওয়ান’ বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিপণ্য কেনা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চীন। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণে তারা ব্যর্থ হয়। চলতি বছর চীন এখন পর্যন্ত চতুর্থ প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো সয়াবিন কেনেনি।

বিষয়:

ব্রাজিলচীনযুক্তরাষ্ট্রঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বরখাস্ত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

চীনকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়াতে বললেন ট্রাম্প

চীনকে সয়াবিন আমদানি চার গুণ বাড়াতে বললেন ট্রাম্প

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১১ আগস্ট, ২০২৫

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১১ আগস্ট, ২০২৫

বোয়িং বা এয়ারবাস নয়, উৎপাদনে শীর্ষে ৯০ বছরের পুরোনো বিমান কোম্পানি

বোয়িং বা এয়ারবাস নয়, উৎপাদনে শীর্ষে ৯০ বছরের পুরোনো বিমান কোম্পানি

যুক্তরাষ্ট্রে ফের হতে পারে ‘মহামন্দা’, ট্রাম্পের সতর্কবার্তা

যুক্তরাষ্ট্রে ফের হতে পারে ‘মহামন্দা’, ট্রাম্পের সতর্কবার্তা